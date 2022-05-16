Об этом 24 каналу рассказал депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс. По его словам, Виктор Орбан, протянув руку дружбы Путину, уже не сможет удивить Евросоюз никаким поступком.
К теме Венгрии нужно будет определяться, – политолог предположил, могут ли страну исключить из состава ЕС
"Он вообще выставил себя на доску такого позора, что здесь нечего и сказать. Надо идти в обход – оставлять Венгрию со своими условиями. Все равно это будет прекращение поставок нефти более чем на 90%. Венгрия не будет создавать этого миллиарда. Там будут десятки миллионов евро", – рассказал евродепутат.
Венгрия будет платить высокую политическую цену
По словам Ауштрявичюса, в кругах Евросоюза негативно оценивают позицию Венгрии по поводу санкций против России. За это страна будет платить высокую политическую цену.
Когда-то Венгрии все-таки что-то понадобится. Вот когда Будапешт приедет в Брюссель просить что-то, мы выставим очень жесткие условия,
– подчеркнул евродепутат.
Ауштрявичюс отметил, что только таким образом можно решать практические проблемы. Он также добавил, что каждый день затяжки с нефтяным эмбарго – это жертвы и разрушения в Украине.
Позиция Венгрии по отношению к нефтяному эмбарго: что известно
- Власти Венгрии выступают против эмбарго на российскую нефть и газ. Глава МИД страны Петер Сиярто заявил, что они поддержат шестой пакет санкций против России, если ЕС предложит альтернативу по поступлению энергоносителей.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что эмбарго на российскую нефть поддерживают почти все члены ЕС. Инициативу блокирует только одна страна – Венгрия.
- Евросоюз предложил Венгрии и Словакии оттянуть нефтяное эмбарго до конца 2024 года.
- Будапешт прибегает к шантажу Европы. По данным СМИ, Венгрия требует 15-18 миллиардов евро для модернизации энергетической структуры.
- Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поговорила с премьером Венгрии Виктором Орбаном по поводу эмбарго на российскую нефть. Она отметила, что в переговорах добились прогресса, но нужна дальнейшая работа.
Евродепутат сказал, что ждет Венгрию из-за блокирования санкций: смотрите видео