Частина Львова без світла після масованої атаки Росії
- Росія атакувала Львів ударними безпілотниками та ракетами, внаслідок чого частина міста залишилася без світла.
- Також громадський транспорт у місті тимчасово не працює, очікується відновлення після закінчення тривоги.
Росіяни атакували західні міста, зокрема Львів, використовуючи ударні безпілотники та ракет. Внаслідок цього частина обласного центру залишилася без світла.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Андрія Садового. Зазначимо, що у місті незадовго до цього чули низку вибухів.
Дивіться також Росія тероризує Україну "Шахедами" та ракетами, є зліт МіГ-31К: куди летять
Що відомо про знеструмлення?
Зранку у неділю, 5 жовтня, росіяни масовано атакували Львів та область ударними безпілотниками та ракетами. Внаслідок цього у деяких районах міста зникла електроенергія. Наразі місцева влада намагається з'ясувати обставини.
Частина Львова без світла. Відомо про Рясне та Левандівку. З’ясовуємо деталі. Просимо зберігати спокій і залишатися в безпечних місцях,
– ідеться у повідомленні.
Наразі додаткових подробиць з цього приводу немає. Раніше повідомлялося, що через масовану ворожу атаку громадський транспорт у Львові, поки не виїжджає на маршрути. Вочевидь рух відновлять після закінчення тривоги.
Станом на момент публікації ракетної загрози для міста більше немає. Утім, триває атака ударними безпілотниками, тому закликаємо перебувати в укриттях до закінчення небезпеки. Усі деталі місцева влада вкаже згодом.
У яких містах чули вибухи?
- Незадовго до цього низка гучних вибухів пролунала у Львові. У Повітряних силах повідомляли про загрозу. Перша інформація про те, що у місті було гучно з'явилася орієнтовно о 04:26 через роботу протиповітряної оборони.
- Зокрема, гучно було у Стрийському районі, що на Львівщині. Перша серія вибухів біля Стрия пролунали близько 5:35. Надалі місцеві повідомляли про вибухи о 5:42, 5:57, 6:09, 6:47, 7:00. Востаннє гучно було близько 7:20 ранку.
- Крім того, під ударом противника опинився Івано-Франківськ. Зокрема, були повідомлення про роботу сил протиповітряної оборони. Туди також летіла група крилатих ракет. Припускають, що ворог націлився на газові сховища.