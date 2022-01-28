У частині були знущання та моральний тиск, – військова про місце у Дніпрі, де сталась трагедія

Колишня військова Олена Липовенко розповіла, що в частині Нацгвардії 3021 були знущання та моральний тиск. Саме в цьому місці Артемій Рябчук розстріляв людей.

Військова служила в частині протягом 2018 – 2019 років. Посада – старший майстер інженерно-технічних засобів охорони. Про це вона розповіла у програмі "Свобода слова Савіка Шустера" в ефірі одного з українських телеканалів.

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Були в цій частині катування, цькування, моральний тиск. Особливо до тих, які розумніші, більш досвічені, які не курять, не пиячать, які хочуть добитись справедливості,

– стверджує Липовенко.

Вона додала, що під час своєї служби знала свої обов'язки і виконувала їх, але не знала прав та свобод.

Відправили на службу із температурою 39 градусів

Ексвійськова розповіла, що, коли вона захворіла, їй не дали вихідних і можливості відновити здоров’я. Натомість – відправили на службу. За словами Пилипенко, коли вона знепритомніла, командири закрили її у своїх кабінетах і сміялися з неї.

"У мене до цього був вірус, довгий час трималася температура 38 – 39, потім внутрішня кровотеча. І я виходила на службу, на мене надягли все обмундирування. Я важила 50 з чимось кг, а на мене наділи 25 кг. Я знепритомніла під час стройової ходи", – сказала військова.

Вона додала, що після цього інциденту її відправили до цивільних лікарів, які не надавали допомоги. Дівчина запевняє, що її випадок не поодинокий. Разом із нею лежали молодики, один з яких тиждень ходив у варту з температурою 39 градусів. Іншому нацгвардійцю, за її словами, заборонили лікуватися і близько тижня тримали у варті з температурою 38 – 39.

Колегу Пилипенко відправили у психлікарню

Військова розповіла про свого колегу, який теж служив у частині. Пилипенко зазначає, що хлопець пережив кілька інфарктів. За її словами, нацгвардійця відправили психіатричну лікарню без його згоди, забрали документи та звільнили заднім числом.

Липовенко підсумувала, що зверталася до командирів з письмовими рапортами щодо ситуації в частині, але так і не отримала конструктивної відповіді.

Військові розповідали про "дідівщину"

Військові з цієї частини у Дніпрі розповіли про "дідівщину" та свавілля командування. Стверджують, що командири знущалися з солдатів і доводили їх до самогубств.

У частині нібито систематично гнобили "незручних". Військові скаржились, що фізична розправа, загрози, психологічний тиск, понівечити життя і здоров'я солдата було нормою.

Раніше повідомляли, що в частині декілька місяців тому сталася бійка. Крім того, там начебто цькували стрілка. Цю інформацію вже перевіряють правоохоронці.

Що відомо про стрілянину у Дніпрі

Артем Рябчук вночі 27 січня відкрив вогонь по нацгвардійцях, що мали нести варту на заводі "Південмаш". У результаті загинули 5 людей, ще 5 – отримали поранення.

Після скоєного Рябчук втік. Потім він попросив випадкову жінку подзвонити у поліцію та розповісти, де він перебуває.

Затримали стрілка у селі Підгородному на Дніпропетровщині.

Його підозрюють у трьох статтях: вмисне вбивство, дезертирство та викрадення військовослужбовцем зброї.

28 січня Рябчуку обирають запобіжний захід. Для нього просять арешт без можливості внесення застави.

Сам нацгвардієць зізнався у скоєному на суді та сказав, що йому шкода.

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