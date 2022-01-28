Президент НГО "Міжнародний центр допомоги" Сергій Косяк розповів у мережі про те, яка інформація почала йому надходити після стрілянини на "Південмаші".

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Умови служби у частині Нацгвардії у Дніпрі

За словами Косяка, до нього звернулося кілька нинішніх та колишніх контрактників, які служили у військовій частині 3021 Нацгвардії. Вони розповіли жахливі факти про свою службу. Зокрема, про те, що командування частини постійно порушувало правила.

Командири доводили строковиків до самогубства, потім приховували факти й навіть одержували підвищення,

– розповів той, хто служив там.

Крім того, у частині нібито систематично гнобили "незручних" – наказували начальникам молодшої ланки, щоб ті налаштовували колектив проти одного, під страхом, що звільнять, відправлять на гауптвахту.

Також військовий скаржився, що фізична розправа, загрози, психологічний тиск, понівечити життя і здоров'я солдата було нормою.

Ба більше – чоловік додав, що солдатів примусово закривали у психіатричній лікарні, підробляли документи, незаконно звільняли "незручних".

За словами президента "Міжнародного центру допомоги", наразі група активних військовослужбовців, які постраждали від нестатутних відносин, готові розповісти про це назагал. Також він отримав листи від матерів синів-строковиків, які постраждали в цій частині.

Зверніть увагу! Раніше стало відомо, що у військовій частині, військовий якої розстріляв своїх колег, декілька місяців тому сталася бійка. Крім того, там начебто цькували стрілка. Усю цю інформацію вже перевіряють правоохоронці.

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Уривок з допису Сергія Косяка:

"Свідки злочинів командирів частини 3021 НГУ, де стріляли військові, готові дати інтерв'ю про звірства командування.

Сьогодні до мене звернулися хлопці, які служили у військовій частині 3021 НГУ.

Далі пишу оригінальний текст одного з тих, хто звертався:

"Є безліч випадків неналежної поведінки з боку командування нашого відділу. Командири довели строки до самогубства, потім приховали факти і навіть отримали підвищення по кар'єрі.

Систематично придушуючи "незручних" – наказували начальникам молодшої ланки, щоб ті налаштовували колектив проти одного, під страхом, що звільнять, відправлять на гауптвахту.

Фізичне насильство, погрози, психологічний тиск, понівечити життя і здоров'я солдата було нормою. Насильно закривали у психіатричній лікарні, підробляли документи, незаконно звільняли незручних. І багато іншого відбувалося за колючим дротом цієї частини.

Сотні людських доль були покалічені командирами в 3021".