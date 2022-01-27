Нардепка повідомила моторошні подробиці про стрілянину в Дніпрі. З'ясувалося, що раніше в частині, де сталася трагедія, ймовірно, до смерті побили солдата.

Про це розповіла "слуга народу" Юлія Яцик. Вона пояснила, що наразі надходить інформація й про інші моторошні інциденти, пов'язані із цією військовою частиною.

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Нардепка розповіла про інший смертельний випадок

З огляду на це нардепи хочуть ініціювати проведення закритого засідання правоохоронного комітету. Туди запросять керівництво Нацгвардії, МВС, Державного бюро розлідувань та Спеціалізованої військової прокуратори.

Мені відомо, що був яксийсь випадок завдання тілесних ушкоджень військовому. З переломами ребер, відбиттям внутрішніх органів. На жаль, цей військовий помер,

– зазначила Яцик.

Стрілець скаржився на цькування у частині

Раніше нардепка розповіла, що в Артема Рябчука були проблеми у колективі. За її словами, хлопець сам розповів про це правоохоронцям під час затримання. Він пояснив, що раніше нібито намагався попередити бійку між військовими. Юнак повідомив про це керівництву, але на його звернення начебто не відреагували. Натомість хлопця навпаки почали цькувати й називати "стукачем".

"Приховавши такі негативні емоції, він дочекався поки йому видадуть зброю, й вчинив такі дії (стрілянину на Південмаші – 24 канал),

– додала "слуга народу".

Вона поскаржилася, що питання "дідівщини" у військових формуванях, на жаль, все ще є дуже розповсюдженим. "Але тут питання більше до керівництва, чому не відреагували. Можливо, тоді вдалося би запобігти таким наслідкам", – зауважила політикиня.

Коротко про трагедію на "Південмаші"