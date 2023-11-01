Росіяни панічно шукають снаряди і вже не можуть вести тривалу війну високої інтенсивності, – ГУР

Окупанти видихаються і не можуть воювати так само, як робили це на початку повномасштабного вторгнення. Особливо гостро в них стоїть проблема "снарядного голоду".

Про потенціал російської армії розповів 24 Каналу представник ГУР МО Андрій Черняк. 24 Канал підготував великий матеріал про військові спроможності окупантів на осінь 2023 року, читайте його за посиланням.

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Військова допомога з-за кордону Росії не допоможе

На думку Черняка, ані пхеньянські, ані тегеранські "пакунки" зі зброєю не допоможуть росіянам переламати хід бойових дій. Нині ініціатива на боці України. Допомога нашій країні із Заходу більша, ніж те, що можуть надати росіянам країни-парії.

Росіяни звикли воювати, коли є "артилерійський вал". Тому, коли почалася серйозна нестача снарядів, Шойгу та Путін вирішили пошукати "союзників", які могли б бодай частково компенсувати цю прогалину.

Вести довготривалу війну саме високої інтенсивності ворог уже не здатен. Так, росіяни ще мають потенціал для ведення ефективної оборонної війни, що вони й роблять зараз. Утім, наголошую, наше завдання – не дати агресору жодного шансу на перепочинок. Ворог мусить постійно перебувати у стресі від втрат, нервувати, боятись і робити помилки, аж доки не посиплеться остаточно,

– додає Черняк.

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