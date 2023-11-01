Россияне панически ищут снаряды и уже не могут вести длительную войну высокой интенсивности, - ГУР

Оккупанты выдыхаются и не могут воевать так же, как делали это в начале полномасштабного вторжения. Особенно остро у них стоит проблема снарядного голода.

О потенциале российской армии рассказал 24 Каналу представитель ГУР МО Андрей Черняк. 24 Канал подготовил большой материал о военных возможностях оккупантов на осень 2023 года, читайте его по ссылке.

Смотрите также Представитель ГУР Черняк рассказал, как должна воевать Украина против России

Военная помощь из-за границы России не поможет

По мнению Черняка, ни пхеньянские, ни тегеранские "пакеты" с оружием не помогут россиянам переломить ход боевых действий. В настоящее время инициатива на стороне Украины. Помощь нашей стране с Запада больше, чем то, что могут дать россиянам страны-парии.

Россияне привыкли воевать, когда есть "артиллерийский вал". Поэтому, когда началась серьезная нехватка снарядов, Шойгу и Путин решили поискать "союзников", которые могли бы частично компенсировать этот провал.

Вести длительную войну именно высокой интенсивности враг уже не способен. Да, россияне еще имеют потенциал для ведения эффективной оборонной войны, что они и делают сейчас. Впрочем, подчеркиваю, наша задача – не дать агрессору никакого шанса на передышку. Враг должен постоянно находиться в стрессе от потерь, нервничать, бояться и совершать ошибки, пока не посыплется окончательно,

– добавляет Черняк.

Смотрите также Угроза перехода к позиционной войне – серьезный вызов: Залужный назвал 5 приоритетов

Россия выпрашивает боеприпасы у Северной Кореи