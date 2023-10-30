24 Канал подготовил большой материал о войне. В нем мы исследовали, что изменилось за полтора года в российском вооружении и на что еще способно государство-агрессор. Читайте статью "Воевать нельзя останавливаться. Как изменились военные возможности России с 24 февраля 2022 года" на нашем сайте.

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Потери россиян в технике

По поводу запасов техники врага могу привести всего несколько красноречивых цифр: за полтора года полномасштабной войны Украина уничтожила более 7100 артиллерийских систем и более 5 тысяч танков врага. Никто в истории так не бил Россию по ее террористической морде, как Украина,

– говорит Андрей Черняк.

У россиян еще есть запасы техники, но старые советские образцы техники не смогут кардинально изменить ситуацию в пользу России.

До полномасштабного вторжения оккупанты были более мощными. Сейчас же миф о "второй армии в мире" разрушен из-за неудач в Украине. Глобальный наступательный потенциал россиян уничтожен – стратегически это государство уже потерпело поражение. Но, к сожалению, еще многие украинские земли оккупированы, некоторые с 2014 года.

У Москвы еще много ресурсов

Россия уже потеряла в Украине много своих солдат и продолжает терять, в частности, под Авдеевкой. Британская разведка считает, что потери окупантов под Авдеевкой – самые большие с начала 2023 года. Но Россия велика и людей в ней, к сожалению, еще много. Это дает россиянам преимущество – но, кажется, это единственное преимущество.

Украина должна беречь своих воинов, поэтому воевать "солдат на солдата" – не наш вариант. Мы должны бить асимметрично и изобретательно.

Мы продолжим убивать оккупантов и жечь их технику, разрушать логистику и военно-промышленный комплекс, используя все свои силы и ум, – асимметрично, неожиданно, больно,

– уверяет Черняк.

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Россия продолжает совершать преступления

В Волновахе оккупанты расстреляли семью с детьми. Погибли девять человек: они отказались отдать свой дом кадыровцам.