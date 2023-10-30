24 Канал підготував великий матеріал про війну. У ньому ми дослідили, що змінилося за півтора року в російському озброєнні і на що іще здатна держава-агресорка. Читайте статтю "Воювати не можна зупинятися․ Як змінилися військові спроможності Росії з 24 лютого 2022 року" на нашому сайті.

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Втрати росіян у техніці

З приводу запасів техніки ворога можу навести лише кілька промовистих цифр: за півтора року повномасштабної війни Україна знищила понад 7100 артилерійських систем та понад 5 тисяч танків ворога. Ніхто в історії так не бив Росію по її терористичній морді, як Україна,

– говорить Андрій Черняк.

У росіян ще є запаси техніки, але старі радянські зразки техніки не зможуть кардинально змінити ситуацію на користь Росії.

До повномасштабного вторгнення окупанти були потужнішими. Зараз же міф про "другу армію у світі" зруйновано через невдачі в Україні. Глобальний наступальний потенціал росіян знищено – стратегічно ця держава вже зазнала поразки. Але, на жаль, ще багато українських земель окуповано, деякі з 2014 року.

У Москви ще багато ресурсів

Росія вже втратила в Україні багато своїх солдатів і продовжує втрачати, зокрема під Авдіївкою. Британська розвідка вважає, що втрати окупантів під Авдіївкою – найбільші з початку 2023 року. Але Росія велика і людей у ній, на жаль, іще багато. Це дає росіянам перевагу – але, здається, це єдина їхня перевага.

Україна має берегти своїх воїнів, тому воювати "солдат на солдата" – не наш варіант. Маємо бити асиметрично та винахідливо.

Ми продовжимо вбивати окупантів та палити їхню техніку, руйнувати логістику та військово-промисловий комплекс, використовуючи всі свої сили та розум, – асиметрично, несподівано, боляче,

– запевняє Черняк.

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Росія продовжує чинити злочини

У Волновасі окупанти розстріляли родину з дітьми. Загинуло дев'ятеро людей: вони відмовилися віддати свій будинок кадирівцям.