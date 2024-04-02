Через ракетну атаку у Дніпрі пошкоджений один із закладів освіти

Внаслідок ракетної атаки по Дніпру пошкоджений один із закладів освіти. На щастя, злагоджені дії педагогів дозволи зберегти життя учнів.

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що через ракетну атаку у Дніпрі пошкоджений заклад освіти.

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Педагоги вчасно вивели дітей в укриття

Сергій Лисак повідомив, що під час удару ракетою всі діти перебували в укритті.

На щастя, в момент удару всі діти були в укритті. Це вберегло здоров’я та, можливо, й життя хлопців і дівчат,

– написав Лисак.

Він подякував педагогам навчального закладу за їхню роботу та злагоджені дії під час повітряної тривоги. Принагідно він закликав дотримуватися правил безпеки усіх жителів міста, оскільки це може врятувати життя.

Дякую за роботу педагогам. За їхні злагоджені дії. Ще раз прошу: завжди дотримуйтеся правил безпеки. Це рятує,

– додав очільник Дніпропетровської ОВА.

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