Про це 24 Каналу повідомив військовий експерт Павло Нарожний, зауваживши, що тактика ворогів стала зовсім іншою. Тепер росіяни використовують "Шахеди", крилаті ракети і балістику для однієї цілі.

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Куди б'ють росіяни

Атомні електростанції – основа нашої енергетики. Вони сумарно генерують приблизно до 50% всієї потужності України. Але атомні електростанції нам дісталися з радянських часів. Вони дуже повільні: повільно стартують і повільно вимикаються.

Для того, щоб це компенсувати, потрібні маневрові потужності, такі як теплові, сонячні та гідроелектростанції. От саме по таких електростанціях ворог зараз і б’є. Вони ще не били по атомних електростанціях і, з великою ймовірністю, не будуть, бо вони побудовані з огляду на можливість авіаційного удару,

– підкреслив Нарожний.

Якщо раніше вони розпорошено били по всій енергосистемі – по трансформаторах, по магістралях, то зараз вони чітко б’ють по генерації. І виносять цю генерацію доволі успішно.

"Яскравий приклад цього удару – Дніпровська ГЕС, коли вони вдарили чітко в машинний зал і знищили турбіни. Щоб відновити електростанцію, потрібно до трьох років. Але немає гарантії того, що під час відновлення ворог знов не вдарить по цій Дніпровській ГЕС", – сказав військовий експерт.

Ворог, крім того, б’є ще по сховищах газу на заході України та по наземній інфраструктурі у спробах знищити магістральні спроможності зі зберігання та транспортування газу.

Замала кількість систем ППО

На жаль, у нас немає засобів ППО, які б могли хоча б теоретично покрити всі електростанції України. У нас є п'ять чи шість систем Patriot і одна система SAMP/T. Цього недостатньо.

Якою зараз буде політика нашого уряду, як перекривати цей дефіцит, мені сказати важко. Виглядає так, що ми будемо купувати електроенергію за кордоном восени. Тому що до того часу значна кількість наших теплоелектростанцій буде або пошкоджена, або знищена. Залишаться лише атомні електростанції, по яким ворог досі не спромігся бити,

– додав Павло Нарожний.

З великою ймовірністю, будуть величезні перебої з поставками електроенергії, перебої з опаленням, тому що для опалення потрібна електроенергія.

Ми можемо лише працювати з нашими союзниками для того, щоб отримати більше сучасних систем ППО, тому що знищити засоби, з яких ворог запускає балістичні та крилаті ракети, ми наразі не спроможні.

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