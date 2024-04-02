Об этом 24 Каналу сообщил военный эксперт Павел Нарожный, заметив, что тактика врагов стала совсем другой. Теперь россияне используют "Шахеды", крылатые ракеты и баллистику для одной цели.

Смотрите также Как долго еще будут обстреливать энергообъекты: в ГУР рассказали, сколько ракет имеет Россия

Куда бьют россияне

Атомные электростанции – основа нашей энергетики. Они суммарно генерируют примерно до 50% всей мощности Украины. Но атомные электростанции нам достались с советских времен. Они очень медленные: медленно стартуют и медленно выключаются.

Для того, чтобы это компенсировать, нужны маневровые мощности, такие как тепловые, солнечные и гидроэлектростанции. Вот именно по таким электростанциям враг сейчас и бьет. Они еще не били по атомным электростанциям и, с большой вероятностью, не будут, потому что они построены с учетом возможности авиационного удара,

– подчеркнул Нарожный.

Если раньше они распыленно били по всей энергосистеме – по трансформаторам, по магистралям, то сейчас они четко бьют по генерации. И выносят эту генерацию довольно успешно.

"Яркий пример этого удара – Днепровская ГЭС, когда они ударили четко в машинный зал и уничтожили турбины. Чтобы восстановить электростанцию, нужно до трех лет. Но нет гарантии того, что во время восстановления враг вновь не ударит по этой Днепровской ГЭС", – сказал военный эксперт.

Враг, кроме того, бьет еще по хранилищам газа на западе Украины и по наземной инфраструктуре в попытках уничтожить магистральные возможности по хранению и транспортировке газа.

Недостаточное количество систем ПВО

К сожалению, у нас нет средств ПВО, которые могли бы хотя бы теоретически покрыть все электростанции Украины. У нас есть пять или шесть систем Patriot и одна система SAMP/T. Этого недостаточно.

Какой сейчас будет политика нашего правительства, как перекрывать этот дефицит, мне сказать трудно. Выглядит так, что мы будем покупать электроэнергию за рубежом осенью. Потому что к тому времени значительное количество наших теплоэлектростанций будет или повреждена, или уничтожена. Останутся только атомные электростанции, по которым враг до сих пор не смог бить,

– добавил Павел Нарожный.

С большой вероятностью, будут огромные перебои с поставками электроэнергии, перебои с отоплением, потому что для отопления нужна электроэнергия.

Мы можем только работать с нашими союзниками для того, чтобы получить больше современных систем ПВО, потому что уничтожить средства, из которых враг запускает баллистические и крылатые ракеты, мы пока не способны.

Критическая инфраструктура Украины: последние новости