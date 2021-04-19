Чергова стрілянина в Техасі: чоловік вбив 3 людей

У місті Остін, що в американському штаті Техас, 18 квітня трапилася стрілянина. Поліція досі розшукує нападника, який втік з місця події.
Джерело:Austin American Statesman
Деталі стрілянини у Техасі
Зловмисник відкрив вогонь по людях. Внаслідок цього 3 осіб загинули.
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Поліцейські розшукують нападника. Вони заборонили людям виходити зі своїх будинків, а також закликали уникати район, в якому трапилася стрілянина. Кілька годин правоохоронці вважали, що стрілець "досі активний".
Що відомо про нападника
Згодом поліцейським вдалося встановити особу підозрюваного. Ним виявився 41-річний Стівен Ніколас Бродерік, який раніше працював заступником шерифа округу Тревіс.
Правоохоронці вважають, що зловмисник та його жертви були знайомі. Однак у яких саме відносинах вони перебували наразі невідомо.
Дивіться відео з місця стрілянини у США:
Останні подібні трагедії у Техасі
- 12 квітня учень школи в місті Ноксвілль проніс з собою зброю. Коли туди приїхали правоохоронці, він зачинився у туалеті і відмовлявся виходити. Поліцейські самі почали пробиратися до учня, однак той відкрив вогонь та поранив одного з копів. Неповнолітнього нападника одразу застрелили.
- 9 квітня працівник меблевої фабрики відкрив вогонь по колегах. Унаслідок цього 5 людей отримали поранення.