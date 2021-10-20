Чергова зухвала маніпуляція: чому Росія намагалася "оселянити" українців

Росія донині активно просуває власну вигадку про те, що начебто українці – селянська нація. Зокрема, нещасна, без еліти та містян.

Таку брехню можна розвінчати фактами із різних сфер. Чому вона є черговою зухвалою маніпуляцією Росії – читайте далі.

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Оселянення українців – маніпуляція

За словами доктора історичних наук Віктора Брехуненка, коли українців намагаються оселянити й подати їхню історію як селянства, то немає нічого маніпулятивнішого, ніж такий погляд.

Україна у різні періоди історії мала свою еліту: політичну, військову, культурну, підприємницьку. Однак були моменти, коли її свідомо й жорстоко винищували ті, хто величав себе "старшим братом".

Щодо того, коли саме зародилася наша нація, історики запекло дискутують. Цим маніпулюють росіяни. Мовляв, українська нація з'явилася тільки в останні століття. Насправді ж суперечки виникають через різницю сучасного та давнього трактувань поняття "нація".

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Якщо у Середньовіччі нацією вважалася еліта, то ми цілком мали свою руську націю, бо у нас був вищий прошарок суспільства.

Зокрема, князі та їхнє найближче оточення: військова верхівка, бояри, купці та духовенство. Тобто це аргумент, з яким вже неможливо причепити до русинів ярлик "селяни". Київська Русь мала повну структуру суспільства – з містянами, селянами й, звісно, з елітою.

Тому якщо існує поняття "народ руський", тобто український, то зрозуміло, що ми маємо повноту структури, коли є еліта та нижчі прошарки,

– розповів доктор історичних наук Віктор Брехуненко.

Українські роди належали до вищих прошарків

Після розпаду Руської держави, українські землі у XIV столітті стали частиною Великого Литовського князівства. Однак навіть там більшість високих посад обіймала шляхта із русинсько-українським корінням.

Наприклад, Острозькі належали до українського князівського роду. Зокрема, Костянтин Острозький був великим гетьманом литовським, а його сина називали "некоронованим королем Русі".



Костянтин Острозький був великим гетьманом / Фото Білоцерківського краєзнавчого музею

Росія переконує, що українська мова теж "селянська". Однак староукраїнська була державною мовою не тільки в Русі, а й у Великому Литовському князівстві.

В історичному проміжку українська була мовою української давньої держави. Це і мова Литовського князівства... українських дум, української держави,

– розповів доктор філологічних наук Ярослав Гарасим.

Потім історичною елітою нашої нації стала козацька верхівка. На той час народом ще вважалися лише вищі прошарки.

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"Коли говориться руський народ, тобто український – це означало не "увесь загал", а "еліта". Тому козаки, наприклад, хотіли стати членом цього народу руського", – заявив доктор історичних наук Віктор Брехуненко.

Гетьманщина – спадкоємиця Київської Русі

Козацька держава Гетьманщина вважала себе спадкоємицею Київської Русі. Є факти, коли іноземці називали Івана Мазепу князем.

Міф про те, що українці є селянською нацією, росіяни вигадали у XVIII столітті. Парадокс: у Російській імперії казали, що ми селяни, але водночас визнавали права української еліти, тобто козацької верхівки.

Визнавали всі козацькі землеволодіння, надання гетьманів, інституції козацькі. Ба більше, спроби асимілювати еліту Гетьманщини (козацтво, шляхту) наштовхнулися на небажання це робити, тому що комплект прав і привілеїв української еліти в рамках тогочасної Російської імперії був значно вищим, ніж основної маси московської еліти. Віктор Брехуненко Доктор історичних наук

Катерині ІІ таки вдалося асимілювати козацьку еліту й вкоренити у мізки росіян побрехеньки про меншовартість українського народу. Однак навіть у складному XVIII столітті українські міста розвивалися.

Як намагалися знищити українську націю

Впродовж історії українці тричі мали шанс зникнути як нація. За словами Віктора Брехуненка, першою загрозою була полонізація традиційної еліти – князів і шляхти.

Князівський дах упав. Більша частина середньої шляхти сполонізувалася. Вірними українській традиції залишилася дрібна шляхта й частина середньої,

– заявив доктор історичних наук.

Тобто врятувала поява козаків. Вдруге український народ міг зникнути через зросійщення, коли винищили українську еліту. Якраз тоді націю врятували селяни. Вони стали осердям етносу й усе закрутилося з новою силою.

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Втретє націю прагнули знищити вже у XX столітті.

"Зросійщення йшло повним ходом. Тоді тут якраз працювали й на селян, й на всіх інших.Поєднали 2 струмені: перший – нібито вищість російської мови, у порівнянні з усіма іншими мовами, другий – пропагування нижчості селян, а селяни – це осердя української мовної стихії", – зазначив Віктор Брехуненко.

Українці не піддалися Росії

Впродовж усієї історії ми мали шанс спольщитися, зросійщитися і зрадянщитися. Однак ми вижили.

Оскільки ми пережили кілька трагічних випадків, коли могли зникнути як етнос, але не зникли, то це навпаки дає нам наснагу, що у нас корінь здоровий,

– заявив Віктор Брехуненко.

Коли наступного разу почуєте побрехеньки, що начебто українці – селянська нація, не потрібно піддаватися таким стереотипам. Необхідно вміти аргументовано пояснити свою приналежність до давньої європейської нації, якою є українці.