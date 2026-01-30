На Черкащині попрощалися з чотирма поліцейськими, які загинули під час затримання підозрюваного

У четвер, 29 січня, в Черкасах попрощалися із чотирма поліцейськими, які загинули під час виконання службових обов’язків – в той момент вони затримували підозрюваного у замаху на вбивство.

Про це повідомили в Національній поліції України.

Що відомо про поліцейських?

Церемонія прощання відбулася у Свято-Михайлівському кафедральному гарнізонному соборі.

В останню путь провели 36-річного майора Сергія Сафронова, 41-річного майора Олександра Флорінського, 22-річного старшого лейтенанта Дениса Половинку та 37-річного майора Володимира Бойка.

Сергій Сафронов мав за плечима десятки бойових відряджень у Бахмут, Щастя, Сватове та Херсон. За високі результати служби його призначили командиром взводу спецпідрозділу. Для побратимів він був прикладом честі та мужності.

У Сергія залишилися батьки, сестра, дружина та дві п'ятирічні доньки.

Олександр Флорінський був уродженцем Сміли: він присвятив своє життя службі. Після армії він пройшов шлях від інспектора до командира у спецпідрозділах МВС та Національної поліції. На захист країни чоловік став ще у 2014 році, а від початку повномасштабного вторгнення був у найгарячіших точках – на Луганщині, Донеччині, Херсонщині та в Маріуполі.

Колеги пам'ятатимуть його як командира, який завжди стояв за своїх підлеглих «горою». У Олександра залишилася мати,

– розповіли в поліції.

Володимир Бойко народився у Корсунь-Шевченківському. Він працював дільничним та оперуповноваженим, а також був учасником АТО. З 2022 року чоловік ніс службу як поліцейський офіцер громади. За словами колег, він понад усе цінував довіру людей і без вагань став на захист рідної землі, коли прийшла небезпека.

У Володимира залишилися батьки, дружина та шестирічний син.

Денис Половинка був наймолодшим серед полеглих та лише починав свій шлях. Він був випускником Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, спецпризначенцем роти поліції особливого призначення.

У поліції підкреслили, що, попри молодий вік, Денис встиг завоювати беззаперечний авторитет серед колег завдяки своїй сміливості. У нього залишилися мати та сестра.

Поліцейських провели в останню путь / Фото: Нацполіція

Що сталося на Черкащині?