Україну з вечора 22 вересня атакують російські безпілотники. Зокрема, гучно було у Чернігові.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на начальника Чернігівської МВА Дмитра Брижинського.

Що відомо про вибух у Чернігові?

Повітряна тривога у Чернігівській області почала ширитися ще о 20:47.

Повітряні сили декілька разів попереджали про рух БпЛА через область.

"Нова група БпЛА на півночі Чернігівщині курсом на південь", – йшлося у повідомленні о 22:56.

Про те, що у Чернігові чули вибух, стало відомо о 23:19.

У межах міста було зафіксовано вибух БпЛА. Інформація по наслідках уточнюється. Перебувайте в безпечних місцях,

– написав згодом Дмитро Брижинський.

О 23:34 було зафіксовано другий вибух.

Начальник МВА повідомив, що росіяни атакують один з об'єктів критичної інфраструктури.

Вибухи 22 вересня: що відомо?