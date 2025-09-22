У Чернігові було чутно вибух
- У Чернігові 22 вересня чули вибух через атаку російських безпілотників.
- Гучно було о 23:19.
Україну з вечора 22 вересня атакують російські безпілотники. Зокрема, гучно було у Чернігові.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на начальника Чернігівської МВА Дмитра Брижинського.
Дивіться також Росія тероризує Україну "Шахедами", летіла балістика: вибухи пролунали у кількох регіонах
Що відомо про вибух у Чернігові?
Повітряна тривога у Чернігівській області почала ширитися ще о 20:47.
Повітряні сили декілька разів попереджали про рух БпЛА через область.
"Нова група БпЛА на півночі Чернігівщині курсом на південь", – йшлося у повідомленні о 22:56.
Про те, що у Чернігові чули вибух, стало відомо о 23:19.
У межах міста було зафіксовано вибух БпЛА. Інформація по наслідках уточнюється. Перебувайте в безпечних місцях,
– написав згодом Дмитро Брижинський.
О 23:34 було зафіксовано другий вибух.
Начальник МВА повідомив, що росіяни атакують один з об'єктів критичної інфраструктури.
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для всіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.
Вибухи 22 вересня: що відомо?
Увечері 22 вересня Росія атакувала Одесу дронами та балістикою. У той же момент гучно було у Миколаєві. Попередньо, вибухи пролунали також через балістику.
Ще раніше ППО працювала на Запоріжжі. Там фіксувалися російські безпілотники. Від них також відбивалася Сумщина.