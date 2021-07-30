Будинок взяли штурмом: у Чернігові поліція затримала чоловіка, який хотів зґвалтувати дитину

У Чернігові правоохоронці організували справжню спецоперацію, аби арештувати 54-річного чоловіка. Він побив та намагався зґвалтувати 13-річну дівчинку.

Дивом дівчинці вдалося втекти. Вона розповіла про пережите жахіття рідним, а ті одразу ж звернулися до поліції.

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Як відомо, 54-річний чоловік запросив дитину до себе додому. Невідомо, чим саме вони мали займатися, однак у чоловіка були не добрі наміри. Він почав бити 13-річну дівчинку та намагався її зґвалтувати. На щастя, дитина змогла втекти.

Зловмисник забарикадувався у себе вдома

На місце скоєння злочину одразу ж виїхали слідчо-оперативна група Чернігівського районного управління поліції, а також рота поліції особливого призначення.

На вікнах будинку правопорушника наклеєна плівка, яка не дає можливості побачити з вулиці, що коїться всередині будинку. На прохання поліції відкрити двері особа категорично відмовлялася, фактично здійснивши барикадування,

– розповіли у поліції.

За словами заступника начальника Чернігівського райуправління поліції Романа Григи, поліцейські увійшли у приміщення із залученням спецпідрозділу та затримали чоловіка.

Правоохоронці також припустили, що це вже не перший подібний злочин чоловіка, тож тепер він перебуватиме під наглядом поліції.

Якщо провину чоловіка доведе суд, йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

Поліція штурмом взяла чоловіка, який намагався зґвалтувати дитину / Фото Нацполіції