В оселі також перебувала бабуся потерпілої, яку зловмисник погрозами змусив мовчати. На допомогу прийшли спільні знайомі, вони й викликали поліцію, але чоловікові вдалося втекти.

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27 липня 15-річна дівчина повідомила в поліцію про те, що вранці до її помешкання увірвався колишній хлопець, із яким вона не спілкується вже близько шести місяців, та почав погрожувати ножем, після чого зв'язав і зґвалтував,
– зазначили правоохоронці.

Поліцейським вдалося встановити місцезнаходження молодика та доставити до відділку, де слідчі затримали його.

Зловмиснику загрожує до 12 років

Наразі правоохоронці проводять розслідування за статтею про "зґвалтування".

  • Зловмиснику загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.

Окрім цього, призначено проведення відповідних експертиз і тривають слідчі дії.


На Миколаївщині 20-річний чоловік зґвалтував 15-річну дівчину / Фото Нацполіції