В оселі також перебувала бабуся потерпілої, яку зловмисник погрозами змусив мовчати. На допомогу прийшли спільні знайомі, вони й викликали поліцію, але чоловікові вдалося втекти.

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27 липня 15-річна дівчина повідомила в поліцію про те, що вранці до її помешкання увірвався колишній хлопець, із яким вона не спілкується вже близько шести місяців, та почав погрожувати ножем, після чого зв'язав і зґвалтував,

– зазначили правоохоронці.

Поліцейським вдалося встановити місцезнаходження молодика та доставити до відділку, де слідчі затримали його.

Зловмиснику загрожує до 12 років

Наразі правоохоронці проводять розслідування за статтею про "зґвалтування".

Зловмиснику загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.

Окрім цього, призначено проведення відповідних експертиз і тривають слідчі дії.

До слова. Затриманий є фігурантом іншого кримінального провадження за нанесення тяжких тілесних ушкоджень учаснику АТО. Ця справа понад рік розглядається у суді. Тоді чоловікові обрали запобіжний захід, не пов'язаний з триманням під вартою.



На Миколаївщині 20-річний чоловік зґвалтував 15-річну дівчину / Фото Нацполіції