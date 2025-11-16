У Чернігові пошкоджено будинок унаслідок вибуху: що сталося

Увечері 16 листопада в Чернігові пролунав вибух. Це сталося внаслідок вибуху протитанкового боєприпасу.

Про це пише 24 Канал із посиланням на начальника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського.

Чому в Чернігові пролунав вибух?

Брижинський повідомив про вибух, що пролунав у Чернігові ввечері 16 листопада. Він не пов'язаний з російським обстрілом.

Вибух, який було чутно в Чернігові не повʼязаний з атакою ворога,

– наголосив начальник МВА.

Він розповів, що вибухнув протитанковий боєприпас. Унаслідок цього пошкоджено приватний будинок, а жертв серед населення немає.