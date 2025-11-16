16 листопада, 22:50
У Чернігові пошкоджено будинок унаслідок вибуху: що сталося
Основні тези
- У Чернігові 16 листопада стався вибух через протитанковий боєприпас, що не пов'язаний з російським обстрілом.
- Вибух пошкодив приватний будинок, жертв серед населення немає.
Увечері 16 листопада в Чернігові пролунав вибух. Це сталося внаслідок вибуху протитанкового боєприпасу.
Про це пише 24 Канал із посиланням на начальника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського.
Чому в Чернігові пролунав вибух?
Брижинський повідомив про вибух, що пролунав у Чернігові ввечері 16 листопада. Він не пов'язаний з російським обстрілом.
Вибух, який було чутно в Чернігові не повʼязаний з атакою ворога,
– наголосив начальник МВА.
Він розповів, що вибухнув протитанковий боєприпас. Унаслідок цього пошкоджено приватний будинок, а жертв серед населення немає.