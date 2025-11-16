Про це пише 24 Канал із посиланням на начальника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського.
Чому в Чернігові пролунав вибух?
Брижинський повідомив про вибух, що пролунав у Чернігові ввечері 16 листопада. Він не пов'язаний з російським обстрілом.
Вибух, який було чутно в Чернігові не повʼязаний з атакою ворога,
– наголосив начальник МВА.
Він розповів, що вибухнув протитанковий боєприпас. Унаслідок цього пошкоджено приватний будинок, а жертв серед населення немає.