У Чернігові пролунали вибухи: місто атакують безпілотники
- У Чернігові 6 жовтня пролунали вибухи через атаку російських ударних дронів.
- Деталей про наслідки атаки чи роботу ППО наразі немає.
Вдень 6 жовтня Росія атакує Україну ударними дронами. Так, у Чернігові місцеві чули вибухи.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
У понеділок, 6 жовтня, Чернігів опинився під атакою росіян. За даними Повітряних сил ЗСУ на місто летіли ворожі БпЛА.
БпЛА з півночі на Чернігів… З півночі та півдня,
– написали в ПС.
Вибух в місті пролунав близько 13:49. Ще один – місцеві чули о 14:05.
Згодом очільник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський повідомив, що росіяни знову б'ють по критичній інфраструктурі міста.
У разі оголошення небезпеки у вашому регіоні варто якомога швидше пройти в укриття.
