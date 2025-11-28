У Чернігові вкотре за день прогриміла серія вибухів

Росія протягом дня 28 листопада щонайменше кілька разів атакувала Чернігів за допомогою ударних безпілотників. Увечері у місті знову було гучно.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондентів Суспільного. Зазначимо, що на момент вибуху у регіоні було оголошено повітряну тривогу.

Що відомо про вибухи у Чернігові?

Повітряна тривога у Чернігівському районі оголошена ще з 12:01. Незадовго після цього в обласному центрі прогриміло щонайменше кілька вибухів. Пізніше про небезпеку повідомили й інші райони регіону.

Орієнтовно о 16:38 Повітряні сили ЗСУ повідомили про фіксацію дрона у Ніжинському районі Чернігівської області, який рухався у південному напрямку. Близько 18:18 з'явилася інформація про ще одні вибухи.

У Чернігові було чутно вибух. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного,

– ідеться у повідомленні.

Вже о 18:26 та 18:31 вибухи пролунали повторно. Таким чином кількість вибухів, яких було чутно впродовж пів години, зросла до трьох. Місцева влада на момент публікації жодної інформації не вказувала.

Які наслідки попередньої атаки?