ЗМІ розкрили імена людей, хто вніс заставу за Чернишова

Журналісти дізналися, хто вніс заставу за колишнього віцепрем'єр-міністра Олексія Чернишова. Це були адвокат Андрій Процик та Ірина Федорович – жінка, яку не вдалося ідентифікувати.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на "Схеми".

Хто вніс заставу за Чернишова?

За даними "Схем", 30 мільйонів гривень вніс чоловік, на ім'я Процик Андрій Ярославович. Найімовірніше, це – український адвокат. Журналісти додзвонилися до нього, щоб запитати про походження грошей на заставу для Чернишова. Процик не спростував цього, але повідомив, що йому незручно спілкуватися, і поклав слухавку. Застосунок Getcontact вказав на те, що в інших абонентів він записаний як "Андрій Юрист Відень", "Андрей Оффшор", "Андрей Рейдер", "Андрій (Іспанія)".

Андрій Процик є одним із керівників юридичної фірми "Процик та партнери", яка раніше називалася "Сольський, Процик та партнери". У квітні 2024 року НАБУ повідомило ексзасновнику цього товариства про підозру в організації схеми заволодіння державною землею на сотні мільйонів гривень у період, коли він працював адвокатом.

Ще 21 мільйон 600 тисяч гривень застави за Олексія Чернишова, за даними журналістів, внесла жінка, на ім’я Ірина Миколаївна Федорович. Наразі не вдалося її ідентифікувати, адже в Україні є десятки жінок із таким прізвищем, ім’ям та по батькові.

Журналісти додзвонилися двом адвокатам Олексія Чернишова. Олександр Готін заявив, що йому невідомо, чи вийшов із СІЗО його підзахисний. Інший адвокат, Олександр Тананакін, сказав, що не може розголошувати деталей, але зазначив, що за законом він мав би вийти, адже за нього внесли заставу.

Запобіжний захід Олексію Чернишову: що відомо?