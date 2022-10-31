В черзі 95 кораблів, щоб вийти, та 102 – зайти: як Росія перешкоджає діям "зернової угоди"

Росіяни штучно затримувати судна із українським зерном у Босфорі. Вони не дозволяли збільшувати кількість перевірок на добу, а черга ще досі є.

Про це 24 каналу розповіла експертка з торгівлі зерном Олена Нероба. Вона також зазначила, що станом на вчора, 95 завантажених кораблів чекали в черзі на вихід і 101 судно чекало дозволу на вхід до українських портів.

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За словами фахівчині, сьогодні вранці вийшли 12 кораблів, їх погодили. Але така ситуація абсолютно незрозуміла для покупців і коли немає визначеності – ніхто не купуватиме таке зерно.

"Зараз ми відпустимо всі кораблі, які прийшли, а що буде завтра – невідомо. Ми щодня сьогодні – домовляємось на завтра", – каже вона.

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За словами Олени Нероби, офіційно, Росія з угоди не виходила, за їх словами «вони призупинили» зернові домовленості. Але у паперах, які підписала Україна – не сказано жодного слова про призупинки.

Не відомо, що підписувала Росія, але перемовини тривають.

Куди Україна продає збіжжя

За словами експертки, третина української пшениці йде у Європу, все решта – це країни Африки, південно-східної Азії та Близького Сходу.

Ми продаємо багато кукурудзи, основна точка постачання – Європа. Бідним країнам, які потерпають від голоду, ця кукурудза не потрібна,

– каже Олена Нероба.

Туди, куди потрібне продовольство – ми продаємо пшеницю. В Європу, як правило їде кукурудза, яку вони використовують для годівлі худоби, цього року європейські країни повертаються на докарантинні умови закупівлі.

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