В очереди 95 кораблей, чтобы выйти, и 102 зайти: как Россия препятствует действиям "зернового соглашения"

Россияне искусственно задерживали суда с украинским зерном в Босфоре. Они не позволяли увеличивать количество проверок в сутки, а очередь еще есть.

Об этом 24 канала рассказала эксперт по торговле зерном Елена Нероба. Она также отметила, что по состоянию на вчера, 95 загруженных кораблей ждали в очереди выхода и 101 судно ждало разрешения на вход в украинские порты.

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По словам специалиста, сегодня утром вышли 12 кораблей, их согласовали. Но такая ситуация абсолютно непонятна покупателям и когда нет определенности – никто не будет покупать такое зерно .

"Сейчас мы отпустим все пришедшие корабли, а что будет завтра – неизвестно. Мы каждый день сегодня – договариваемся на завтра", – говорит она.

Детальнее о работе "зернового коридора": смотрите видео

По словам Елены Неробы, официально Россия из соглашения не выходила, по их словам «они приостановили» зерновые договоренности. Но в бумагах, которые подписала Украина, не сказано ни слова о приостановках.

Не известно, что подписывала Россия, но переговоры продолжаются.

Куда Украина продает зерно

По словам эксперта, треть украинской пшеницы уходит в Европу, все остальные – это страны Африки, юго-восточной Азии и Ближнего Востока.

Мы продаем много кукурузы, основная точка снабжения – Европа. Бедным странам, страдающим голодом, эта кукуруза не нужна,

– говорит Елена Бездельник.

Туда, куда нужна продовольствие – мы продаем пшеницу. В Европу, как правило, едет кукуруза, которую они используют для кормления скота, в этом году европейские страны возвращаются на докарантинные условия закупки.

Россия шантажирует мир и вышла из "зерновых соглашений"