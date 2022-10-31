Об этом 24 канала рассказала эксперт по торговле зерном Елена Нероба. Она также отметила, что по состоянию на вчера, 95 загруженных кораблей ждали в очереди выхода и 101 судно ждало разрешения на вход в украинские порты.
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По словам специалиста, сегодня утром вышли 12 кораблей, их согласовали. Но такая ситуация абсолютно непонятна покупателям и когда нет определенности – никто не будет покупать такое зерно .
"Сейчас мы отпустим все пришедшие корабли, а что будет завтра – неизвестно. Мы каждый день сегодня – договариваемся на завтра", – говорит она.
Детальнее о работе "зернового коридора": смотрите видео
По словам Елены Неробы, официально Россия из соглашения не выходила, по их словам «они приостановили» зерновые договоренности. Но в бумагах, которые подписала Украина, не сказано ни слова о приостановках.
Не известно, что подписывала Россия, но переговоры продолжаются.
Куда Украина продает зерно
По словам эксперта, треть украинской пшеницы уходит в Европу, все остальные – это страны Африки, юго-восточной Азии и Ближнего Востока.
Мы продаем много кукурузы, основная точка снабжения – Европа. Бедным странам, страдающим голодом, эта кукуруза не нужна,
– говорит Елена Бездельник.
Туда, куда нужна продовольствие – мы продаем пшеницу. В Европу, как правило, едет кукуруза, которую они используют для кормления скота, в этом году европейские страны возвращаются на докарантинные условия закупки.
Россия шантажирует мир и вышла из "зерновых соглашений"
- В России заявили, что прекращают участие в зерновом соглашении . Причиной стали взрывы в Севастополе, в которых Москва обвиняет Украину и Великобританию. Однако в ВСУ не подтвердили свою причастность к атаке.
- Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на действия страны-агрессорки . Он заявил, что это было вполне предсказуемо и соответствующее решение Россия приняла еще раньше, чтобы обострить продовольственный кризис.
- После приостановки зернового соглашения в Кремле было выдано новое циничное заявление. Мол, Россия готова заменить украинское зерно на мировом рынке своей продукцией. И якобы в ближайшие 4 месяца страна-агрессорка может бесплатно поставить до 500 тысяч тонн зерна беднейшим странам.
- Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил, что из-за действий россиян из украинского порта не смогло выйти судно , которое должно было везти 40 тысяч тонн зерна для Эфиопии.