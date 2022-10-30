Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков заявив про неможливість експорту зерна через перекриття Росією зернового коридору. Кубраков повідомив, що 30 жовтня через дії Росії з українського порту не змогло вийти судно, яке мало везти зерно в Ефіопію.

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Росія перекрила зерновий коридор

За словами міністра, йдеться про судно Ikaria Angel, на яке завантажили 40 тисяч тонн зерна для Ефіопії в рамках Всесвітньої продовольчої програми ООН.

Ці продукти були призначені для жителів Ефіопії, що перебувають на межі голоду. Але через перекриття Росією зернового коридору експорт неможливий,

– повідомив він.

Росія вийшла із зернової угоди: що відомо на цей момент

Росія раптово вирішила вийти із зернової угоди, яка була підписала влітку в Стамбулі. У Кремлі цинічно заявили, що припиняють участь у зерновій угоді через вибухи у Севастополі. Росія звинувачує Україну та Велику Британію у вибухах.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що наша країна попереджала про плани Росії зірвати зернову угоду. Кулеба наголосив, що Москва блокує зерновий коридор під надуманим приводом.

Також Дмитро Кулеба інформував, що на цей момент Росія блокує 2 мільйони тонн зерна на 176 суднах. У МЗС вважають, що Туреччина та ООН повинні відреагувати на шантаж Кремля. Саме з Туреччиною та ООН Україна й Росія підписували окремі зернові угоди.

Президент Володимир Зеленський сказав, що рішення Кремля було цілком передбачуваним. Глава держави зазначив, що Росія ухвалила цинічне рішення заздалегідь.

Відомо, що 30 жовтня сторони зернової угоди не змогли домовитися про рух суховантажів морським гуманітарним коридором. Відтак, понад 10 суден виявилися заблокованими.

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