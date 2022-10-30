Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков заявив про неможливість експорту зерна через перекриття Росією зернового коридору. Кубраков повідомив, що 30 жовтня через дії Росії з українського порту не змогло вийти судно, яке мало везти зерно в Ефіопію.
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Росія перекрила зерновий коридор
За словами міністра, йдеться про судно Ikaria Angel, на яке завантажили 40 тисяч тонн зерна для Ефіопії в рамках Всесвітньої продовольчої програми ООН.
Ці продукти були призначені для жителів Ефіопії, що перебувають на межі голоду. Але через перекриття Росією зернового коридору експорт неможливий,
– повідомив він.
Росія вийшла із зернової угоди: що відомо на цей момент
- Росія раптово вирішила вийти із зернової угоди, яка була підписала влітку в Стамбулі. У Кремлі цинічно заявили, що припиняють участь у зерновій угоді через вибухи у Севастополі. Росія звинувачує Україну та Велику Британію у вибухах.
- Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що наша країна попереджала про плани Росії зірвати зернову угоду. Кулеба наголосив, що Москва блокує зерновий коридор під надуманим приводом.
- Також Дмитро Кулеба інформував, що на цей момент Росія блокує 2 мільйони тонн зерна на 176 суднах. У МЗС вважають, що Туреччина та ООН повинні відреагувати на шантаж Кремля. Саме з Туреччиною та ООН Україна й Росія підписували окремі зернові угоди.
- Президент Володимир Зеленський сказав, що рішення Кремля було цілком передбачуваним. Глава держави зазначив, що Росія ухвалила цинічне рішення заздалегідь.
- Відомо, що 30 жовтня сторони зернової угоди не змогли домовитися про рух суховантажів морським гуманітарним коридором. Відтак, понад 10 суден виявилися заблокованими.
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