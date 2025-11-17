Уже збивали "Шахеди": Україна отримає французькі системи протидії дронам із вбудованим ШІ
- Існує система Safe Protection Dome, яка вже довела свою ефективність у знищенні російських дронів Shahed.
- Французька компанія Alta Ares спільно з українськими партнерами розвиває виробництво дронів-перехоплювачів.
17 листопада Україна підписала історичну угоду з Францією. В ній, зокрема, мовиться про дрони-перехоплювачі. Цього ж дня компанія Alta Ares показала Емманюелю Макрону та Володимиру Зеленському, які є рішення для захисту від дронів-камікадзе.
Деталі передає 24 Канал.
Дивіться також В Україні з'явиться система, що може закрити небо від "Шахедів" і КАБів: це схоже на літаюче мінне поле
Чи існує ШІ-система для дронів-перехоплювачів?
Над нею працює компанія Alta Ares.
20 жовтня така система перехоплення успішно пройшла валідацію НАТО на полігоні Французького агентства оборонних закупівель. А вже за десять днів комплекс був розгорнутий в Україні, де збив перші російські дрони Shahed.
Французька компанія представила для президентів Макрона та Зеленського оперативні можливості своїх систем в Україні та на східному фланзі НАТО. Вона виступила у межах блоку "Дрони та оборонні технології", презентувавши систему Safe Protection Dome, яка вже кілька місяців працює в умовах реальних бойових дій,
– повідомили в компанії.
Система перехоплення поєднує тактичні радари Thales та Echodyne із перехоплювачами X-Wing та турбореактивними дронами, розробленими у Франції та Україні. Комплекс здатний знищувати ворожі БпЛА на відстані до 30 кілометрів, а вбудований ШІ термінального наведення підвищує ефективність перехоплення на 35%.
Представлені дрони-перехоплювачі
Важливо, що система сумісна з різними радарами та зенітними установками і може захистити чутливі об'єкти та критичну інфраструктуру.
Вже через два тижні після проходження валідації НАТО наш комплекс продемонстрував результативність, успішно знищивши російські дрони Shahed. Це – підсумок наполегливої роботи наших інженерів у Франції та Україні. Ми щиро вдячні нашим українським і французьким партнерам за довіру та можливість працювати пліч-о-пліч,
– наголосив CEO та співзасновник Alta Ares Хедріан Кантер.
Довідка. Alta Ares – це французький інтегратор рішень для антидронових систем, заснований в Україні. Компанія має офіси у Франції, Україні та США. Вона прагне стати одним із ключових європейських виробників рішень у сфері боротьби з дронами.
"У першому кварталі 2026 року французька компанія у партнерстві з українським оператором дронів планує локалізувати у Франції повний виробничий цикл для одного з перехоплювачів, якщо отримає підтвердження від уряду України. Виробництво турбореактивного перехоплювача уже розпочалось. Механізм складається з 85% європейських компонентів, що дозволяє не залежати від китайських акумуляторних батарей", – ідеться в повідомленні.
CEO компанії Tenebris Богдан Вельма заявив, що над локалізацією виробництва на французьких потужностях після отримання експортних дозволів уже працюють. Паралельно розширюють виробництво в Україні.
На думку пана Богдана, це дозволить створити стійкий, двонаціональний кластер оборонних технологій, здатний закривати критичні потреби і України, і її партнерів у Європі.
Довідка. Tenebris – українська компанія, яка виробляє БпЛА-перехоплювачі. Вона спеціалізується на створенні високотехнологічних рішень для протидії повітряним загрозам. Для останньої демонстрації розробили новий зразок перехоплювача з системою донаведення та повною автоматизацією процесу перехоплення.
Як саме називається модель, не вказують з міркувань безпеки. Та відомо, що комплекс уже продемонстрував свою ефективність під час міжнародних випробувань і спільних презентацій з європейськими партнерами.
Для Tenebris партнерство із Францією дуже цінне, адже спільні проєкти демонструють ефективність, швидкість і технологічну зрілість українських розробок та поєднуються з можливостями французької індустрії.
Кілька підрозділів французької армії та уряд України вже перебувають у процесі закупівлі систем перехоплення БпЛА. Щоб масштабувати виробництво, компанія заручилася підтримкою провідних представників оборонної промисловості.
Київ і Париж співпрацюватимуть тісніше
Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що стратегічна домовленість щодо літаків Rafale F4, радарів, систем ППО SAMP/T, ракет і керованих бомб між Україною та Францією працюватиме 10 років із початку наступного року.
А Емманюель Макрон говорив про спільне виробництво України та Франції.