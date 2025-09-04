Зустріч "Коаліції охочих" 4 вересня 2025 року мала на меті обговорення конкретних безпекових гарантій для України. Президент Зеленський за результатами перемовин зауважив, що інтеграція до ЄС забезпечить захист від зовнішніх загроз, тому це є важливим аспектом загальних гарантій.

Відповідну заяву президент України зробив під час спільного брифінгу з французьким лідером Еммануелем Макроном у Парижі, передає 24 Канал.

Чи вступить Україна в Євросоюз?

Володимир Зеленський наголосив, що членство в Європейському Союзі є ключовим елементом гарантій безпеки для України.

Серед гарантій безпеки, які ми бачимо, членство в Європейському Союзі – для нас це обов'язкові економічні, політичні й геополітичні гарантії безпеки. Тому в нашому підході це важливий момент, який винесено в окремий пункт,

– сказав президент Зеленський.

За його словами, членство в Євросоюзі розглядається як стратегічний крок, який гарантуватиме Україні довгострокову безпеку та підтримку в умовах сучасних викликів.

Окрім того, президент додав, що паралельно з євроінтеграцією Україна активно працює над посиленням двосторонніх і багатосторонніх безпекових угод з партнерами, щоб створити комплексну систему захисту держави.

Як світова спільнота реагує на можливий вступ України до ЄС?