Треба бути обережними: що може робити Росія 9 травня
Російський президент Владімір Путін помішаний на сакральних числах. Почесне місце у пропагандистських наративах Кремля займає 9 травня – "дєнь побєди". Подібні дати, як і інші, можуть бути використана Росією для різного роду провокацій та обстрілів.
У цей період українцям потрібно бути особливо обережними й в жодному разі не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Про це в інтерв'ю 24 Каналу сказав радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.
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Росія робитиме те, що й завжди
У період "дня побєди" країна-агресор робитиме все те ж саме, що й вчора, сьогодні й завтра – максимально цинічно атакувати Україну та цивільне населення. Поки глобальний світ не зупинить Росію силовою відповіддю, Путін буде робити те, за що не отримує покарання.
Росія намагатиметься для своєї пропаганди показати якусь картинку. Треба бути обережними й в ці дні, й в будь-які інші. Реагувати на сигнали повітряної тривоги,
– мовив Подоляк.
Радник голови ОПУ зауважив, що для українців не існує ніякого 9 травня. Як для всієї Європи, так і для України є 8 травня – День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
"Я все ще чую питання, а чому ви не можете домовитися з Росією? А як можна домовитися? Тобі ножа в горлянку хочуть всунути, а ти маєш домовитись. Ти маєш відбити ножа і завдати нищівного удару в щелепи. Після цього вдягнути кайданки й відправити цю людину якомога далі. Росія хоче вбивати й 9 травня також", – додав Подоляк.
Святкування "дня побєди" у Росії
- 9 травня вже бояться і самі росіяни. Адже у Москві цьогоріч навіть скасували проведення ходи "безсмертний полк". Проте акцію планують провести онлайн. Окупанти кажуть, що не проводитимуть урочистий захід нібито через "загрози громадській безпеці".
- Ба більше, "безсмертний полк" скасували в інших регіонах країни-агресорки. Зокрема, у Курській, Брянській, Бєлгородській, Рязанській та Псковській областях.
- Насправді ж Кремль боїться, що через скупчення людей у регіонах можуть виникнути певні інциденти. Наприклад, у Томську або Пензі люди раптом підуть з портретами загиблих на "сво".