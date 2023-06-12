У понеділок, 12 червня, глава нашої держави офіційно затвердив 8 травня як день, у який потрібно вшановувати жертв Другої світової та святкувати перемогу над нацизмом. Важливо, що відповідну ініціативу він вніс на розгляд до Верховної Ради ще у травні.

Дивіться також Між двох вогнів: як Україна переосмислює свою долю та роль у Другій світовій

Чим мотивоване це рішення

Слід сказати, що українські депутати досить швидко проголосували за цей проєкт закону, що має номер 9278. Ухвалили його у Верховній Раді 29 травня.

У європейських державах перемога (над нацизмом – 24 Канал) щороку відзначається 8 травня в день капітуляції нацистської Німеччини – вшануванням пам'яті полеглих у Другій світовій війні. Україна як невіддільна частина великої європейської родини має відзначати День перемоги над нацизмом разом з усією Європою і всім цивілізованим демократичним світом саме 8 травня,

– йдеться у пояснювальній записці.

Окрім того, відомо, що 8 травня, згідно з цим документом, буде вихідним.

Зверніть увагу! Загалом цей законопроєкт під час голосування в цілому підтримали 317 народних обранців. Проти був лише один нардеп Максим Бужанський.

Що Україна святкуватиме 9 травня

Український лідер 8 травня також підписав указ про святкування Дня Європи щороку 9 травня. Обґрунтував Зеленський це тим, що усі цивілізовані країни Європи саме цього дня вшановують єдність усіх європейців та Україні важливо до цього долучитися.

До теми В Україні вперше відзначають День Європи: що відомо про це свято

Зрештою було б просто-таки дивно, якби Україна 9 травня після такого тривалого часу війни з Росією продовжувала святкувати цього дня "День Побєди" з військовими парадами, технікою та згадками про Радянський Союз, який був імперією зла.