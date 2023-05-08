Про це повідомив голова ВРУ Руслан Стефанчук. Зауважимо, що напередодні Зеленський підписав указ про відзначення 9 травня Дня Європи.

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Коли в Україні відзначатимуть День перемоги над нацизмом

Внесений українським лідером проєкт закону передбачає зміни до чинного законодавства.

Замість Дня пам'яті та примирення пропонується встановлення в Україні Дня пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 – 1945 років щорічно 8-го травня,

– розповів Стефанчук.

Також зазначив, що народні депутати розглянуть законопроєкт уже на найближчому пленарному засіданні. Голова ВРУ додав, що відзначення завершення Другої світової війни в Європі саме 8-го травня — це європейська традиція. Ба більше, Україна з 2015 року відзначає цей день разом із цивілізованим світом.

До речі, перший заступник голови ВРУ Олександр Корнієнко висловив сподівання, що президентський законопроєкт буде ухвалено вже до кінця травня.

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Що цьому передувало

Сьогодні вранці Володимир Зеленський звернувся до українців. Президент зазначив, що саме 8 травня велич перемоги над нацизмом згадує більшість народів світу.

Український лідер зауважив, що саме 8 травня 1945 року набрав чинності акт про беззастережну капітуляцію Вермахту. І саме в цей день світ вшановує пам'ять усіх, чиї життя забрала та війна.

"Це чиста історія, без ідеологічних домішок. І це – історія нашого народу, наших союзників, усього вільного світу. Сьогодні ми повертаємо її нашій державі… Ми ніколи не забудемо внесок українського народу в перемогу над нацизмом. І нікому не дамо стерти роль українців у цій перемозі, наших людей, того покоління, про яке бережемо пам'ять майже в кожній нашій родині", – наголосив президент.