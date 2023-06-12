В понедельник, 12 июня, глава нашего государства официально утвердил 8 мая как день, в который следует почитать память жертв Второй мировой и праздновать победу над нацизмом. Важно, что соответствующую инициативу он внес на рассмотрение в Верховную Раду еще в мае.

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Чем мотивировано это решение

Следует сказать, что украинские депутаты довольно быстро проголосовали за этот проект закона, имеющего номер 9278. Приняли его в Верховной Раде 29 мая.

В европейских государствах победа (над нацизмом – 24 Канал) ежегодно отмечается 8 мая в день капитуляции нацистской Германии – почитание памяти павших во Второй мировой войне. Украина, как неотделимая часть большой европейской семьи, должна отмечать День победы над нацизмом вместе со всей Европой и всем цивилизованным демократическим миром именно 8 мая,

– говорится в пояснительной записке.

Кроме того известно, что 8 мая, согласно этому документу, будет выходным.

Обратите внимание! В целом, этот законопроект во время голосования поддержали 317 народных избранников. Против был только один нардеп Максим Бужанский.

Что Украина будет праздновать 9 мая

Украинский лидер 8 мая также подписал указ о праздновании Дня Европы ежегодно 9 мая. Обосновал Зеленский это тем, что все цивилизованные страны Европы именно в этот день чествуют единство всех европейцев и Украине важно к этому приобщиться.

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В конце концов, было бы просто странно, если бы Украина 9 мая после такого длительного времени войны с Россией продолжала праздновать в этот день "День Победы" с военными парадами, техникой и упоминаниями о Советском Союзе, который был империей зла.