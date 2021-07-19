П'яний чоловік влаштував стрілянину з балкона багатоповерхівки в Івано-Франківську

В Івано-Франківську чоловік у нетверезому стані кілька разів вистрелив з пістолета з балкона багатоповерхівки. Поліцейські вже почали кримінальне провадження у справі.

Правоохоронці 19 липня приблизно о 1:50 годині отримали повідомлення про постріли на вулиці Урожайна. Внаслідок стрілянини ніхто не травмувався.

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Що вдалося з'ясувати про чоловіка

Коли поліцейські прибули на місце події, то з'ясували, що постріли у повітря із травматичного пістолета робив 31-річний мешканець Івано-Франківська у нетверезому стані.

Правоохоронці вилучили у нього зброю та направили її на експертизу.



Місце інциденту на Прикарпатті / Поліція Івано-Франківської області

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Слідчі розпочали кримінальне провадження у справі. Наразі розв'язують питання щодо оголошення чоловікові про підозру.

Ймовірно, його позбавлять дозволу на право зберігати та носити зброю.