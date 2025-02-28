Жорстоко побив коня на очах у людей: на Закарпатті поліція затримала зловмисника

На Закарпатті правоохоронці затримали 37-річного місцевого жителя, який знущався з коня. Про жорстоке побиття тварини поліція дізналася з відео у соцмережах.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Закарпатської області. Зазначається, що інцидент стався у селі Гать Берегівського району.

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На Закарпатті чоловік жорстоко побив коня

У мережі працівники поліції виявили відео, на якому чоловік знущається з тварини – він жорстоко б'є коня, а люди навколо підбурюють його до цього. На щастя, зловмисника вдалось швидко встановити та розшукати: ним виявився 37-річний місцевий житель.

За участі ветеринара поліцейські провели огляд та зафіксували всі ушкодження, які фігурант наніс тварині,

– йдеться в повідомленні.

Закарпатця, який знущався над конем, затримали правоохоронці / Фото: Національна поліція

Після цього закарпатця доправили у відділення поліції та повідомили про підозру у жорстокому поводженні з тваринами. Санкція цієї статті передбачає від трьох до п'яти років ув'язнення з конфіскацією тварини.

Коня у зловмисника поліцейські вилучили. За сприяння органів місцевого самоврядування тварину вдалося розмістити в реабілітаційному центрі. Там її назвали Мазлі, про неї добре дбають та надають необхідну допомогу!

– повідомили правоохоронці.

За словами поліції, зараз також вирішується питання щодо притягнення до відповідальності інших осіб, які підбурювали чоловіка до знущання над конем.