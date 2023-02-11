Не змова з Кремлем: чому насправді деякі компанії досі працюють у Росії

Міжнародні компанії поступово продовжують йти з Росії. Вони припиняють бізнес із людожерами навіть ціною фінансових втрат.

Репутація перевищує прибуток

Норвезька Wenaas продає свій готельний бізнес, що складається з десяти люксових готелів, російському олігарху Владіміру Євтушенкову за 200 мільйонів євро.

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У російських патріотів дуже пригоряє від того, що російські активи за кордоном просто конфіскують, а західні в Росії – таки продають.

Але насправді 200 мільйонів у цьому випадку – це невелика частина колишньої вартості. Компанії з так званих "недружніх країн" можуть сьогодні продати свій бізнес у Росії не більше ніж за 50% його ринкової вартості. Також вони повинні заплатити до російського бюджету 10% суми угоди.

Втім, навіть попри збитки, західний бізнес все одно йде з Росії. Ідуть навіть ті, хто спочатку вичікував і думав, що зможе залишитися. Росія стає дедалі токсичнішою і зміцнюється у статусі ізгоя. Репутаційні втрати співпраці з Росією перевищують прибуток, який можна отримати, працюючи у цій країні.

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Вся річ у бюрократії

Так, на жаль, процес йде часто не так швидко, як нам би хотілося. Багато міжнародних компаній, які поки що працюють у Росії, у нас часто хейтять і звинувачують у змові з Кремлем.

Однак все насправді набагато простіше – у західних компаніях просто висока бюрократія. На саме рішення про вихід з ринку із втратами та збитками часто потрібен рік або навіть більше. Тому процес йде хоч не надто динамічно, але невблаганно.

Ті, що досі не пішли, – теж підуть. Це лише питання часу. Економіка Росії продовжить своє занурення у болото.