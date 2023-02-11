Не сговор с Кремлем: почему на самом деле некоторые компании до сих пор работают в России

Международные компании постепенно продолжают уходить из России. Они прекращают бизнес с людоедами даже ценой финансовых потерь.

Репутация превышает прибыль

Норвежская Wenaas продает свой гостиничный бизнес, состоящий из десяти люксовых отелей, российскому олигарху Владимиру Евтушенкову за 200 миллионов евро.

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У российских патриотов здорово пригорает от того, что российские активы за границей просто конфискуют, а западные в России – все-таки продают.

Но на самом деле 200 миллионов в этом случае – это небольшая часть прежней стоимости. Компании так называемых "недружественных стран" могут сегодня продать свой бизнес в России не более чем за 50% его рыночной стоимости. Также они должны заплатить в российский бюджет 10% от суммы сделки.

Впрочем, даже несмотря на убытки, западный бизнес все равно идет из России. Идут даже те, кто поначалу выжидал и думал, что сможет остаться. Россия становится все более токсичной и укрепляется в статусе изгоя. Репутационные потери сотрудничества с Россией превышают прибыль, которую можно получить, работая в этой стране.

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Все дело в бюрократии

Да, к сожалению, процесс зачастую идет не так быстро, как нам бы хотелось. Многие международные компании, пока работающие в России, у нас часто хейтят и обвиняют в сговоре с Кремлем.

Однако все действительно намного проще – в западных компаниях просто высокая бюрократия. На само решение о выходе с рынка с потерями и убытками часто требуется год или даже больше. Поэтому процесс идет хоть не слишком динамично, но неумолимо.

Те, что до сих пор не ушли, тоже уйдут. Это только вопрос времени. Экономика России продолжит свое погружение в болото.