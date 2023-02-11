Репутация превышает прибыль
Норвежская Wenaas продает свой гостиничный бизнес, состоящий из десяти люксовых отелей, российскому олигарху Владимиру Евтушенкову за 200 миллионов евро.
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У российских патриотов здорово пригорает от того, что российские активы за границей просто конфискуют, а западные в России – все-таки продают.
Но на самом деле 200 миллионов в этом случае – это небольшая часть прежней стоимости. Компании так называемых "недружественных стран" могут сегодня продать свой бизнес в России не более чем за 50% его рыночной стоимости. Также они должны заплатить в российский бюджет 10% от суммы сделки.
Впрочем, даже несмотря на убытки, западный бизнес все равно идет из России. Идут даже те, кто поначалу выжидал и думал, что сможет остаться. Россия становится все более токсичной и укрепляется в статусе изгоя. Репутационные потери сотрудничества с Россией превышают прибыль, которую можно получить, работая в этой стране.
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Все дело в бюрократии
Да, к сожалению, процесс зачастую идет не так быстро, как нам бы хотелось. Многие международные компании, пока работающие в России, у нас часто хейтят и обвиняют в сговоре с Кремлем.
Те, что до сих пор не ушли, тоже уйдут. Это только вопрос времени. Экономика России продолжит свое погружение в болото.