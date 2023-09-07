Ердоган з'їздив до Путіна й Орбана: чи можливі таємні домовленості за спиною України

Президент Туреччини Реджеп Ердоган 20 серпня прибув з візитом до Угорщини, де зустрівся з прем'єр-міністром Віктором Орбаном. Однією з тем, яку обговорювали лідери держав, стала російсько-українська війна. А вже 4 вересня Ердоган поїхав на зустріч з диктатором Владіміром Путіним у Росію.

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк пояснив 24 Каналу, чи може бути якась змова проти України за спиною. Крім того, він зауважив, що своєю поведінкою Ердоган обнуляє будь-які домовленості.

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Угорщина не має впливу

Суб'єктами, які будуть ухвалювати рішення щодо фіналу цієї війни є Україна – номер один, після цього США і Велика Британія – номер два, і після цього Європейський Союз – номер три. Фізично, психологічно, інформаційно і дипломатично неможливо, щоб ця війна закінчилася домовленостями, де присутній, наприклад, Орбан.

Як зауважив радник голови Офісу Президента, Орбан – це взагалі не суб'єкт глобального політичного процесу. Все, що він говорить, не має ніякої реалістичності, ні на що не впливає, а вплив Угорщини вкрай низький, навіть на європейські процеси.

Взагалі країни, яким подобається, що їх принижують, спочатку в 1956-му, або згадати в 2008-му Грузію, а уряди цих країн потім продовжують стояти на колінах перед країною, яка їх принизила, вони не варті того, щоб на них звертали увагу. Вони ні на що не впливають. Всі, хто стоять на колінах, ніколи ні на що не впливають,

– зазначив Подоляк.

Росія – не та країна, з якою можна домовитися, адже вона не буде це виконувати. Ні за жодних домовленостей – кулуарних, некулуарних тощо. Країна-агресор має бути демонтована, якщо світ хоче запобігти масштабній ескалації та фінансуванню глобальної терористичної мережі, чим займається Росія останні 20 років.

"На жаль, наші партнери після 18 місяців не до кінця розуміють, що треба інвестувати в жорстку перемогу України, адже тільки це убезпечить світ. Все буде розвиватись винятково в рамках абсолютно справедливої логіки процесу, в якому Україна має поставити справедливу крапку в існуванні путінського типу Росії", – наголосив радник голови ОПУ.

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Чи скористався Ердоган слабкістю Росії

Загалом Ердогану нічого не вдалося, тому що Путін перебуває в стані афекту і взагалі ні на що не реагує. Зараз диктатору не потрібне лідерство на будь-якому напрямку. Йому потрібно виграти війну. А також отримати можливість обійти санкції та отримати додаткову зброю, зокрема, снаряди чи старорадянську бронетехніку.

Щодо Ердогана, ми говорили з вами про те, що це трошки дивно – втрачаючи свою суб'єктність, їхати до Путіна, який всього боїться. Мені здається, що світ доб'є цього персонажа, тому що він вкрай негативний. Він абсолютно точно обнуляє сьогодні будь-які домовленості,

– сказав Подоляк.

У світі домінує легалістська практика – договори мають виконуватись. Росія – це єдина країна, яка не виконує домовленості, тому їхати з Путіним про щось домовлятись – це нонсенс. Газового хабу немає, зернової угоди та зернових коридорів немає. Розуміння Путіним, що ця війна є вкрай негативною для регіону – знову таки немає.

Наразі немає ніякого вікна посередництва і не треба про це говорити. Єдиний механізм закінчення війни – вийти з території суверенної держави. Лише після цього можливі переговори про репарації, відповідальність тощо,

– зауважив радник голови ОПУ.

Для Путіна сьогодні перемога – це заморожений конфлікт і постійна терористична активність щодо України на лінії розмежування. Це дозволить йому зберегтися як політичному діячу.

"Тому, безумовно, Туреччина не отримала те, що хотіла. На мій погляд, дивно проводити будь-які переговори сьогодні з Путіним", – додав Подоляк.

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