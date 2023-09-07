Эрдоган съездил к Путину и Орбану: возможны ли тайные договоренности за спиной Украины

Президент Турции Реджеп Эрдоган 20 августа прибыл с визитом в Венгрию, где встретился с премьер-министром Виктором Орбаном. Одной из тем, обсуждаемых лидерами государств, стала российско-украинская война. А уже 4 сентября Эрдоган отправился на встречу с диктатором Владимиром Путиным в Россию.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк объяснил 24 Каналу, может ли быть какой-то заговор против Украины за спиной. Кроме того, он заметил, что своим поведением Эрдоган обнуляет любые договоренности.

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Венгрия не имеет влияния

Субъектами, которые будут принимать решение о финале этой войны, являются Украина – номер один, после этого США и Великобритания – номер два, и после этого Европейский союз – номер три. Физически, психологически, информационно и дипломатически невозможно, чтобы эта война закончилась договоренностями, где присутствует, например, Орбан.

Как отметил советник главы Офиса Президента, Орбан – это вообще не субъект глобального политического процесса. Все, что он говорит, не имеет никакой реалистичности, ни на что не влияет, а влияние Венгрии крайне низкое, даже на европейские процессы.

Вообще страны, которым нравится, что их унижают, сначала в 1956-м, или вспомнить в 2008-м Грузию, а правительства этих стран потом продолжают стоять на коленях перед унизившей их страной, они не достойны того, чтобы на них обращали внимание. Они ни на что не влияют. Все, кто стоят на коленях, никогда ни на что не влияют,

– отметил Подоляк.

Россия не та страна, с которой можно договориться, ведь она не будет это выполнять. Ни при каких договоренностях – кулуарных, некулуарных и т.д. Страна-агрессор должна быть демонтирована, если мир хочет предотвратить масштабную эскалацию и финансирование глобальной террористической сети, чем занимается Россия последние 20 лет.

"К сожалению, наши партнеры после 18 месяцев не до конца понимают, что нужно инвестировать в жесткую победу Украины, ведь только это обезопасит мир. Все будет развиваться исключительно в рамках абсолютно справедливой логики процесса, в котором Украина должна поставить справедливую точку в существовании путинского типа России", – подчеркнул советник главы ОПУ.

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Воспользовался ли Эрдоган слабостью России

В общем, Эрдогану ничего не удалось, потому что Путин находится в состоянии аффекта и вообще ни на что не реагирует. Сейчас диктатору не нужно лидерство в любом направлении. Ему нужно выиграть войну. А также получить возможность обойти санкции и получить дополнительное оружие, в том числе снаряды или старосоветскую бронетехнику.

Относительно Эрдогана, мы говорили с вами о том, что это немного странно – теряя свою субъектность, ехать к Путину, который всего боится. Мне кажется, что мир добьет этого персонажа, потому что он крайне отрицательный. Он совершенно точно обнуляет сегодня любые договоренности,

– сказал Подоляк.

В мире доминирует легалистская практика – договоры должны выполняться. Россия – это единственная страна, которая не выполняет договоренности, поэтому ехать с Путиным о чем-то договариваться – это нонсенс. Газового хаба нет, зерновой сделки и зерновых коридоров нет. Понимание Путиным, что эта война крайне негативна для региона – опять-таки нет.

Пока нет никакого окна посредничества и не надо об этом говорить. Единственный механизм окончания войны – выйти из территории суверенного государства. Только после этого возможны переговоры о репарациях, ответственности и т.д,

– заметил советник главы ОПУ.

Для Путина сегодня победа – это замороженный конфликт и постоянная террористическая активность относительно Украины на линии разграничения. Это позволит ему сохраниться как политическому деятелю.

"Поэтому, безусловно, Турция не получила то, что хотела. На мой взгляд, странно проводить какие-либо переговоры сегодня с Путиным", – добавил Подоляк.

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