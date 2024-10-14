Тимочко озвучив, що почало коїтись з українським суспільством і нардепами

В Україні виникла ситуація, коли в цивільному суспільстві почала нав'язуватися ідеологія жертви. Цивільний громадянин, до якого звернулися ТЦК чи поліцейські, позиціюється як жертва насилля.

Про це в розмові з 24 Каналом наголосив голова Ради резервістів сухопутних військ Іван Тимочко, звернувши увагу на те, що в цей час деякі народні обранці грають з цивільними громадянами в політичні ігри, вже готуючись до наступних виборів.

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Під час війни законодавча гілка має бути дуже ефективною

Тимочко зазначив, що в Україні замаячило питання виборів, а бездіяльність депутатів за 3 роки призвела до низького рівня довіри до них серед населення, а от до ЗСУ цей рівень тримається на високих щаблях.

"Звичайно, що прагнення депутатів залишитися біля "корита" перевищує усвідомлення того, що країна перебуває у стані війни. Коли просиш депутата назвати 3 правки в законодавстві, які за останні 3 місяці дійсно вплинули на обороноздатність України, то отримуєш відповідь, що його буцімто не чують", – озвучив Тимочко.

Війна перевернула в головах українців багато що, зробила населення значно зрілим, але депутати, зі слів голови Ради резервістів сухопутних військ, й надалі залишилися такими, якими були до війни.

В умовах війни законодавча гілка влади має бути надзвичайно уніфікованою, ефективною, але вона наразі в Україні виступає гальмом. Бо депутати залишились у своїх реаліях довоєнного періоду, передвиборчих баталіях, це шкодить усім,

– вважає Тимочко.

Чому нардепи більше націлені на комунікацію з тими, хто в тилу

Найбільш активна частина українців, на думку Тимочка, або перебуває на фронті, або працює задля фронту, тому в неї нема часу займатися балаканиною, як це роблять депутати. Вони, зі слів голови Ради резервістів сухопутних військ, відправляють один одного на фронт, хоча самі для себе проголосували за бронь.

В мене була розмова з один депутатом, який є офіцером медичної служби, але за 10 років не зміг і дня побути у навчальному центрі, вже не кажучи, щоб десь на війні. Депутати трохи відірвалися від реалій життя, але вони впливають на цивільне населення, його сприйняття війни й ситуації,

– впевнений Тимочко.

Він наголосив, що скільки б разів депутат не розказував, що він з військовими тримає зв'язок, однак все це балачки. Тимочко розповів, що народні обранці не дуже й хочуть слухати реальні речі від військовослужбовців.

"Замість цього вони бавляться з тими, хто в тилу, хто не хоче йти воювати, саме таких депутати потенційно розглядають в якості своєї електоральної бази. Вони вважають, що такими легше маніпулювати, гратися на їх страху. Бо тим, хто вже пішов на фронт – у вуха меду не влиють. Така поведінка депутатів небезпечна, шкідлива", – підсумував Тимочко.