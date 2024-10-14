Тимочко озвучил, что начало происходить с украинским обществом и нардепами

В Украине возникла ситуация, когда в обществе начала навязываться идеология жертвы. Гражданин, к которому обратились ТЦК или полицейские, позиционируется как жертва насилия.

Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил председатель Совета резервистов сухопутных войск Иван Тимочко, обратив внимание на то, что в это время некоторые народные избранники играют с гражданскими в политические игры, уже готовясь к следующим выборам.

Смотрите также В Раде попытались объяснить рейды ТЦК по кафе и ресторанам

Во время войны законодательная ветвь должна быть очень эффективной

Тимочко отметил, что в Украине замаячил вопрос выборов, а бездействие депутатов за 3 года привело к низкому уровню доверия к ним среди населения, а вот к ВСУ этот уровень держится на высоких ступенях.

"Конечно, что стремление депутатов остаться у "корыта" превышает осознание того, что страна находится в состоянии войны. Когда просишь депутата назвать 3 правки в законодательстве, которые за последние 3 месяца действительно повлияли на обороноспособность Украины, то получаешь ответ, что его якобы не слышат", – озвучил Тимочко.

Война перевернула в головах украинцев многое, сделала население значительно зрелым, но депутаты, по словам председателя Совета резервистов сухопутных войск, и в дальнейшем остались такими, какими были до войны.

В условиях войны законодательная ветвь власти должна быть чрезвычайно унифицированной, эффективной, но она сейчас в Украине выступает тормозом. Потому что депутаты остались в своих реалиях довоенного периода, предвыборных баталиях, это вредит всем,

– считает Тимочко.

Почему нардепы больше нацелены на коммуникацию с теми, кто в тылу

Наиболее активная часть украинцев, по мнению Тимочко, или находится на фронте, или работает для фронта, поэтому у нее нет времени заниматься болтовней, как это делают депутаты. Они, по словам председателя Совета резервистов сухопутных войск, отправляют друг друга на фронт, хотя сами для себя проголосовали за бронь.

У меня был разговор с один депутатом, который является офицером медицинской службы, но за 10 лет не смог и дня побыть в учебном центре, уже не говоря, чтобы где-то на войне. Депутаты немного оторвались от реалий жизни, но они влияют на гражданское население, его восприятие войны и ситуации,

– уверен Тимочко.

Он отметил, что сколько бы раз депутат не рассказывал, что он с военными держит связь, однако все это болтовня. Тимочко рассказал, что народные избранники не очень и хотят слушать реальные вещи от военнослужащих.

"Вместо этого они играют с теми, кто в тылу, кто не хочет идти воевать, именно таких депутаты потенциально рассматривают в качестве своей электоральной базы. Они считают, что такими легче манипулировать, играть на их страхе. Потому что тем, кто уже ушел на фронт – в уши меда не залить. Такое поведение депутатов опасно, вредно", – подытожил Тимочко.