Чому взагалі в НАТО заговорили про вступ України в обмін на території

Історія зі словами керівника секретаріату генсека НАТО Єнсена наробила галасу. В буквальному сенсі те, що він сказав, звучить як відмова від територій в обмін на членство в НАТО.

Яку дискусію ведуть у НАТО

Звісно, вибір слів кепський та незграбний, тому і був названий помилкою.

До теми У скандальній заяві про поступки в обмін на НАТО було дещо дуже позитивне

Ніхто нічого міняти не буде – ані політично, ані юридично. Однак диму без вогню не буває, та й сам факт інтерв'ю керівника офісу – це щось поза правилами для західного світу. Ці слова свідчать, що наші союзники допускають "патову" ситуацію на полі бою, тимчасову або більш тривалу.

Відповідно вони ведуть дискусію про те, що це означатиме в сенсі моделей безпеки. Звісно, нам такі дискусії емоційно дуже не подобаються, але ми маємо поважати наших союзників і зрозуміти їх логіку, адже інших союзників в нас немає і нам вони в боротьбі за Україну критично потрібні.

Сенс дискусії, яка ведеться у деяких західних колах, полягає приблизно у наступному:

Якщо НАТО в якийсь момент приймає рішення про наше членство, однак в цей момент ще не звільнена всі територія України, то що це означає?

Тоді НАТО вирішує розповсюдити статтю 5 щодо колективної оборони на територію, яку ми контролюємо. Водночас будь-які подальші дії зі звільнення наших територій означатимуть завдання Росією ударів вже по території НАТО, Що ставить питання, а чи маємо ми узгоджувати дії зі звільнення територій в рамках НАТО і якщо так, то чи не є це обмеженням нашого суверенітету щодо наших територій?

Зауважте Зерновий "коридор" можливий і без Росії

Це виглядає для багатьох як казуїстика, але ми маємо бути готові до таких дискусій. Не тільки емоційно, а й раціонально. Як-то кажуть: "Чорт – у деталях". "Міняти" території на НАТО нікому не вдасться, українці такий бартер не сприймуть і не дозволять.