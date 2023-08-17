2 висновки з історичної події

Лінія треку судна дозволяє зробити висновок, що він йшов новим коридором і лише двічі на коротких відрізках маршруту виходив за межі територіального моря України.

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Цим доведено, що "зерновий коридор" з українських портів можливий без Росії.

Також це окремий величезний "політичний привіт" тим нашим друзям, партнерам і союзникам (за всієї поваги за їхню допомогу Україні), які досі мають ірраціональний екзистенційний страх перед Росією і не підтримували (саме так кажуть наші іноземні інсайдери) навіть можливість того, що було продемонстровано 16 серпня.



Схема руху німецького контейнеровоза

Чомусь я впевнений у 2-х речах. Це виключно мої припущення, не більше.

Вмовити судновласника дати добро на цей рейс було дуже нелегко;

скоріш за все екіпаж на контейнеровозі Joseph Schulte був українським. Адже жодні моряки у світі, так мені здається, не змогли б так ризикнути, а особливо після нічної атаки ворога на дунайські порти. Честь!

Зверніть увагу! На вихід судна з порту Одеси вже відреагував президент Володимир Зеленський. Він наголосив, що це важливий крок до відновлення судноплавства у Чорному морі. Наразі Joseph Schulte – це перше цивільне судно, яке пройшло через новий український гуманітарний коридор.