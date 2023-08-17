2 вывода из исторического события

Линия трека судна позволяет сделать вывод, что он шел по новому коридору и только дважды на коротких отрезках маршрута выходил за пределы территориального моря Украины.

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Этим доказано, что "зерновой коридор" из украинских портов возможен без России.

Также это отдельный огромный "политический привет" тем нашим друзьям, партнерам и союзникам (при всем уважении за их помощь Украине), которые до сих пор испытывают иррациональный экзистенциальный страх перед Россией и не поддерживали (именно так говорят наши иностранные инсайдеры) даже возможность того, что было продемонстрировано 16 августа.



Схема движения немецкого контейнеровоза

Почему-то я уверен в 2-х вещах. Это исключительно мои предположения, не больше.

Уговорить судовладельца дать добро на этот рейс было очень нелегко;

Скорее всего, экипаж на контейнеровозе Joseph Schulte был украинским. Ведь никакие моряки в мире, так мне кажется, не смогли бы так рискнуть, особенно после ночной атаки врага на дунайские порты. Честь!

Обратите внимание! На выход судна из порта Одессы уже отреагировал президент Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что это важный шаг к возобновлению судоходства в Черном море. Joseph Schulte – это первое гражданское судно, которое прошло через новый украинский гуманитарный коридор.