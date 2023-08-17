2 вывода из исторического события
Линия трека судна позволяет сделать вывод, что он шел по новому коридору и только дважды на коротких отрезках маршрута выходил за пределы территориального моря Украины.
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Этим доказано, что "зерновой коридор" из украинских портов возможен без России.
Также это отдельный огромный "политический привет" тем нашим друзьям, партнерам и союзникам (при всем уважении за их помощь Украине), которые до сих пор испытывают иррациональный экзистенциальный страх перед Россией и не поддерживали (именно так говорят наши иностранные инсайдеры) даже возможность того, что было продемонстрировано 16 августа.
Схема движения немецкого контейнеровоза
Почему-то я уверен в 2-х вещах. Это исключительно мои предположения, не больше.
- Уговорить судовладельца дать добро на этот рейс было очень нелегко;
- Скорее всего, экипаж на контейнеровозе Joseph Schulte был украинским. Ведь никакие моряки в мире, так мне кажется, не смогли бы так рискнуть, особенно после ночной атаки врага на дунайские порты. Честь!