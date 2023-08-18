Почему вообще в НАТО заговорили о вступлении Украины в обмен на территории

История со словами руководителя секретариата генсека НАТО Йенсена наделала шума. В буквальном смысле, то, что он сказал, звучит как отказ от территорий в обмен на членство в НАТО.

Какую дискуссию ведут в НАТО

Конечно, выбор слов плох и неуклюж, поэтому и был назван ошибкой.

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Никто ничего менять не будет – ни политически, ни юридически. Однако дыма без огня не бывает, да и сам факт интервью руководителя офиса – это нечто вне правил для западного мира. Эти слова свидетельствуют, что наши союзники допускают "патовую" ситуацию на поле боя, временную или более длительную.

Соответственно, они ведут дискуссию о том, что это будет означать в смысле моделей безопасности. Конечно, нам такие дискуссии эмоционально очень не нравятся, но мы должны уважать наших союзников и понять их логику, ведь других союзников у нас нет и нам они в борьбе за Украину критически нужны.

Смысл дискуссии, которая ведется в некоторых западных кругах, состоит примерно в следующем:

Если НАТО в какой-то момент принимает решение о нашем членстве, однако в этот момент еще не освобождена вся территория Украины, то что это значит?

Тогда НАТО решает распространить статью 5 о коллективной обороне на контролируемую нами территорию. В то же время любые дальнейшие действия по освобождению наших территорий будут означать нанесение Россией ударов уже по территории НАТО. ?

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Это выглядит для многих как казуистика, но мы должны быть готовы к таким дискуссиям. Не только эмоционально, но и рационально. Как говорится: "Черт – в деталях". "Менять" территории на НАТО никому не удастся, украинцы такой бартер не воспримут и не разрешат.