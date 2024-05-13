Перемир'я не буде: чому ні Ізраїль, ні ХАМАС не погоджуються на припинення бойових дій

ХАМАС не хоче йти на перемир'я з Ізраїлем. Ватажки угруповання вимагають збереження власної влади.

Про це 24 Каналу розказав головний редактор ізраїльського порталу "Деталі" Еміль Шлеймович, зауваживши, що це для них дуже вигідно. Адже так вони можуть отримати 19,5 мільярда доларів міжнародної допомоги на відновлення.

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Половину цих коштів можуть покласти в кишені, а також – використати на військові потреби. Тим часом бойовики уже нині намагаються відновити батальйони, які розгромив ЦАХАЛ.

"Вони розуміють, що це – їхній єдиний шанс зберегти життя. Тому ці всі відчуття, що "ось-ось буде угода" – це омана, на яку потрапляють західні партнери", – сказав головний редактор ізраїльського порталу "Деталі".

ХАМАС не погоджується на жодні умови, окрім припинення війни, повного виведення ізраїльських військ з усієї території Сектора Гази та збереження власної влади. Можливо, у новому форматі у майбутньому.

До того ж делегація бойовиків періодично змінює умови угоди, які уже були ніби погоджені з посередниками – зокрема, Єгиптом та Катаром.

Це просто умисне затягування часу, адже чим більше часу йде від 7 жовтня, тим сильніший тиск на Ізраїль. Тем менше рівень розуміння у західному світі, чому все це відбувається. Це вважається "помстою", а це – не помста,

– наголосив Шлеймович.

ХАМАС 7 жовтня 2023-го року напав на Ізраїль. Бойовики взяли у заручники близько 250 людей та убили понад 1200. У відповідь на атаку Ізраїль атакував Сектор Гази.

Угода не укладається через те, що ХАМАС від самого початку не йде на неї. Це – єдина причина.

Утім, переговори можливі щодо того, що очільникам ХАМАС дозволять залишити територію Сектора Гази. Також є варіант домовитися, що їх не ліквідують на території певних країн.

Ізраїль проти

США намагаються запобігти наземній операції ЦАХАЛ у місті Рафах. Еміль Шлеймович додав, що від Ізраїля вимагають обережніше ставитися до цивільних. Країна це намагається зробити. Так із зони бойових дій евакуювали уже понад 300 тисяч цивільних. Їх розміщують у поселеннях біженців.

"Гуманітарну зону там було розширено. Безсумнівно, тривають усі дії – розкидаються листівки, армія оборони може вторгнутися на сайти чи радіоефіри. Крім цього, працюють арабомовні співробітники, які обдзвонюють людей та переконують усіх, щоб вони покинули цю зону", – зазначив головний редактор ізраїльського порталу "Деталі".

Тим часом ХАМАС досі має ресурси для обстрілів. Так знову обстріляли південний кордон Ізраїля – місто Ашкелон.

ХАМАС намагається досягти повного виходу Ізраїля та гарантії на те, що не буде відновлено війну через якийсь проміжок часу,

– додав Еміль Шлеймович.

Натомість Ізраїль на це не погоджується і готовий піти на дуже великі поступки щодо звільнення терористів. Утім, без зобов'язань, що війна не відновиться після того, як відбудеться угода.

"Мета, яку заявляв Ізраїль, про те, що влада ХАМАС має бути знищена і його ватажки повинні бути знищені, організація повинна припинити своє існування, – її ніхто не скасовував", – наголосив головний редактор ізраїльського порталу "Деталі".

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