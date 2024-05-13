Перемирия не будет: почему ни Израиль, ни ХАМАС не соглашаются на прекращение боевых действий

ХАМАС не хочет идти на перемирие с Израилем. Главари группировки требуют сохранения собственной власти.

Об этом 24 Каналу рассказал главный редактор израильского портала "Детали" Эмиль Шлеймович, отметив, что это для них очень выгодно. Ведь так они могут получить 19,5 миллиарда долларов международной помощи на восстановление.

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Половину этих средств могут положить в карманы, а также – использовать на военные нужды. Между тем боевики уже сейчас пытаются восстановить батальоны, которые разгромил ЦАХАЛ.

"Они понимают, что это – их единственный шанс сохранить жизнь. Поэтому эти все ощущения, что "вот-вот будет сделка" – это обман, на который попадаются западные партнеры", – сказал главный редактор израильского портала "Детали".

ХАМАС не соглашается ни на какие условия, кроме прекращения войны, полного вывода израильских войск со всей территории Сектора Газа и сохранения собственной власти. Возможно, в новом формате в будущем.

К тому же делегация боевиков периодически меняет условия соглашения, которые уже были якобы согласованы с посредниками – в частности, Египтом и Катаром.

Это просто умышленное затягивание времени, ведь чем больше времени идет от 7 октября, тем сильнее давление на Израиль. Тем меньше уровень понимания в западном мире, почему все это происходит. Это считается "местью", а это – не месть,

– подчеркнул Шлеймович.

ХАМАС 7 октября 2023-го года напал на Израиль. Боевики взяли в заложники около 250 человек и убили более 1200. В ответ на атаку Израиль атаковал Сектор Газа.

Соглашение не заключается из-за того, что ХАМАС с самого начала не идёт на него. Это – единственная причина.

Впрочем, переговоры возможны относительно того, что руководителям ХАМАС позволят покинуть территорию Сектора Газа. Также есть вариант договориться, что их не ликвидируют на территории определенных стран.

Израиль против

США пытаются предотвратить наземную операцию ЦАХАЛ в городе Рафах. Эмиль Шлеймович добавил, что от Израиля требуют осторожнее относиться к гражданским. Страна это пытается сделать. Так из зоны боевых действий эвакуировали уже более 300 тысяч гражданских. Их размещают в поселениях беженцев.

"Гуманитарная зона там была расширена. Несомненно, продолжаются все действия – разбрасываются листовки, армия обороны может вторгнуться на сайты или радиоэфиры. Кроме этого, работают арабоязычные сотрудники, которые обзванивают людей и убеждают всех, чтобы они покинули эту зону", – отметил главный редактор израильского портала "Детали".

Между тем ХАМАС до сих пор имеет ресурсы для обстрелов. Так снова обстреляли южную границу Израиля – город Ашкелон.

ХАМАС пытается достичь полного выхода Израиля и гарантии на то, что не будет возобновлена война через какой-то промежуток времени,

– добавил Эмиль Шлеймович.

Зато Израиль на это не соглашается и готов пойти на очень большие уступки по освобождению террористов. Впрочем, без обязательств, что война не возобновится после того, как состоится соглашение.

"Цель, которую заявлял Израиль, о том, что власть ХАМАС должна быть уничтожена и его главари должны быть уничтожены, организация должна прекратить свое существование, – ее никто не отменял", – отметил главный редактор израильского портала "Детали".

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