Авіаексперт пояснив, чому Росія почала бити саме по АЕС

Росія системно завдає ударів по енергетичній інфраструктурі, включно з об'єктами, які забезпечують роботу українських атомних електростанцій. Мета цих атак виходить далеко за рамки фронту, адже наслідки відключень відчувають міста й села по всій країні.

Експерт з авіації Костянтин Криволап в ефірі 24 Каналу пояснив, що такі удари є частиною продуманою стратегії енергетичної блокади. Він зазначив, що Росія намагається через постійний дефіцит світла й тепла тримати українців у стані психологічного тиску та змусити суспільство впливати на своє керівництво.

Дивіться також Росіяни вгатили по греблі на Харківщині: аналітик оцінив наслідки для регіону

Чому росіяни б'ють по енергетиці та об'єктах біля АЕС?

Удари по енергетичній системі Росія застосовує ще з 2022 року. Коли на фронті немає результатів, окупанти намагаються створити тиск на населення й підтримувати стан постійної психологічної нестабільності. Через це удари по інфраструктурі стали регулярними.

Росіяни ще з 22 року використовують тактику енергетичної блокади українців, роблять постійні стратегічні дії, щоб люди жили в стані психологічної нестабільності,

– сказав Криволап.

У межах цієї тактики вони знищують теплоелектростанції, лінії електропередач та розподільчі підстанції. Окремі удари спрямовані на Бурштинський енерговузол та підстанції, які забезпечують передачу потужності від атомних електростанцій. Мета таких дій – ускладнити можливість України отримувати або передавати електроенергію.

Вони б'ють по Бурштину, щоб ми не могли експортувати чи купувати електроенергію, і по підстанціях біля атомних станцій, щоб знизити потужність,

– пояснив експерт.

Попри високий відсоток збиття цілей, окремі дрони й ракети все одно долітають до енергооб'єктів і спричиняють нові пошкодження.

Наші дії проти такого терору недостатні для того, щоб його зупинити,

– сказав Криволап.

Він наголосив, що сам показник збиття не відображає реального рівня загрози. Навіть невелика частина ударів, які проходять крізь ППО, достатня для серйозних руйнувань на енергетичних вузлах.

Ми себе намагаємось заспокоїти рівнем збиття 80 – 82%, але росіяни влучають туди, куди хочуть по енергооб'єктах,

– пояснив експерт.

Тих дронів й ракет, які прориваються через нашу ППО, достатньо, щоб створювати значний дефіцит енергії. За таких умов зберігається ризик нових пошкоджень і нестабільного постачання енергії протягом зими. Через це питання посилення захисту енергетичної інфраструктури залишається одним із ключових.

Що відомо про останні обстріли енергетики, відключення світла і блекаут: