Політолог припустив, чому Орбану вдається так довго перебувати при владі

Віктор Орбан понад 12 років тримається при владі в Угорщині. Угорському політику вдається уміло маніпулювати суспільством і не втратити підтримку електорату.

Таку думку 24 каналу висловив політолог та аналітик з угорського питання на Закарпатті Дмитро Тужанський. За його словами, за час фактично безперервного перебування Орбана при владі його політична партія "Фідес" отримує більшість в угорському парламенті.

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Політолог нагадав, що у квітні 2022 року партія "Фідес" перемогла на парламентських виборах в Угорщині. А у травні угорські парламентарі переобрали Віктора Орбана на посаду прем'єр-міністра. Політик зайняв цей пост вп'яте.

У чому "секрет успіху" Орбана

Тужанський вважає, що прем'єр-міністру Угорщини вдається забезпечити собі постійну підтримку з боку виборців.

Орбан найкраще з угорських політиків розуміє угорське суспільство з точки зору його інтересів, слабкостей і травм. Він дуже вміло цим маніпулює,

– зазначив політолог.

Він додав, що важко сказати, коли в Угорщині може перемогти на виборах інша політична сила.

"Невідомо, де той ліміт, який може похитнути владу Обрана", – сказав аналітик.

Напруга у відносинах між Угорщиною та ЄС

Тужанський додав, що суперечлива позиція угорського прем'єр-міністра щодо низки питань створює серйозну напругу у відносинах між Угорщиною та Євросоюзом.

Це те, що "драйвить" Віктора Обрана як політика. Він цим живе. Він любить ходити по лезу ножа,

– зазначив Тужанський.

Однак, попри гострі заяви, Угорщина не має наміру розривати відносини із ЄС.

"Коли "запахне смаженим", Віктор Орбан зробить крок назад", – додав політолог.

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